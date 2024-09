Europei Ciclismo – Affini signore della crono, Cattaneo sul podio

Europei Ciclismo – Edoardo Affini è il nuovo campione europeo cronometro élite. Conquista il titolo sulle strade del Limburgo, nella giornata di apertura dei Campionati Continentali che cominciano così nel migliore dei modi per la spedizione azzurra. Accanto al titolo del 28enne mantovano, infatti, brillano anche il terzo posto di Mattia Cattaneo e il quinto di Vittoria Guazzini tra le donne.

Per Affini si tratta del primo titolo nella massima categoria in una specialità che l’aveva già visto sul gradino più alto tra gli U23, nel 2018 a Glasgow. Il corridore della Team Visma-Lease a Bike conserva un rapporto speciale con la maglia dell’Unione, avendola vestita anche da juniores, vincitore nel 2014 a Nyon nella prova in linea.

In mancanza di Filippo Ganna agli Europei Ciclismo, quindi, ci pensa proprio l’atleta che più degli altri ha costruito la propria carriera sportiva in parallelo con quella del piemontese a portare in Italia per la prima volta il titolo continentale nella prova contro il tempo. Ganna ci era andato vicino, nel 2021, battuto da quel Stefan Kung che oggi si è dovuto inchinare al maggior fondo dell’azzurro.

Il mantovano ha costruito il proprio successo nella seconda parte di gara. Quinto ai 10 chilometri, nel secondo rilevamento passa in testa per 6 decimi sullo svizzero. Negli 11 chilometri conclusivi aumenta ancora il vantaggio, chiudendo con il tempo di 35’15”47 alla media di 53,26. Kung è secondo a 9”59. Ottima la prova di Mattia Cattaneo, anch’egli in grado di recuperare rispetto agli avversari nella seconda parte e transitare sul traguardo a 19”66 dal vincitore (foto podio SprintCyclingAgency).

Europei Ciclismo: le dichiarazioni del il presidente Dagnoni

“Non poteva cominciare meglio con un titolo che non avevamo mai conquistato in passato. Queste medaglie premiano due ragazzi splendidi per la loro serietà e l’abnegazione con la quale hanno sempre lavorato e dimostrano, inoltre, che accanto ad un campione come Filippo Ganna ci sono altri atleti capaci di grandi imprese.”

Nella prova donne, successo della belga Lotte Kopecky in 39’. Vittoria Guazzini è autrice di una bella prova che gli permette di conquistare il quinto posto, a 1’08 dalla nuova campionessa europea e 6” dal bronzo.

Alec Segaert e Annina Ahtosalo sono i nuovi campioni U23. Buona prestazione degli azzurri Andrea Raccagni Noviero, 7°, e Nicolas Milesi, 9°. Carlotta Cipressi è 15^. Tra gli juniores successi di Paula Ostiz Taco e Michel Mouris. Settimo posto per Lorenzo Mark Finn, Elena De Laurentiis è 15^, Irma Siri 20^, Andrea Montagner 32^.