Ducati Corse, 14 September 2024 – Sarà Jeremy Seewer uno dei due piloti ufficiali Ducati che prenderanno parte al Campionato Mondiale MXGP 2025 con la Desmo450 MX. Il trentenne pilota svizzero, nato Bülach (CH) il 18 luglio 1994, ha firmato un accordo biennale (2025 – 2026) con la Casa di Borgo Panigale.

La carriere di Jeremy Seewer

Ha esordito nel mondiale nel 2012 ed è stato due volte vicecampione del mondo in MX2, nel 2016 e 2017, e tre volte vicecampione in MXGP, nel 2019, 2020 e 2022, mentre si è classificato al terzo posto nel 2023. Al suo attivo ha cinque vittorie in MX2 e otto in MXGP.

Al momento Seewer è in quarta posizione nel campionato 2024, quando mancano due gare al termine della stagione.