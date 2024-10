Gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Pista

E’ stato comunicato l’elenco dei convocati per il Campionati del Mondo Pista in programma a Ballerup, piccolo comune alle porte di Copenhagen, dal 16 al 20 ottobre.

In una stagione lunga ed impegnativa, che ha vissuto il momento più importante con le Olimpiadi di Parigi, l’appuntamento danese assume un significato tecnico particolare. Se, infatti, da una parte rappresenta la rivincita per i delusi dei Giochi, dall’altro offre ai vari paesi l’opportunità di gettare le basi per Los Angeles 2028.

E’ con questo spirito che si approccia anche il gruppo diretto dal CT Marco Villa che, accanto a corridori di comprovata esperienza, propone diversi giovani, pronti a fornire forze nuove al collaudato gruppo della pista azzurra.

Tra le donne, assente Elisa Balsamo, spicca la presenza delle campionesse olimpiche Guazzini e Consonni. Insieme a Paternoster, Fidanza, Alzini e alla giovane Venturelli formano il gruppo endurance. Nelle gare veloci Miriam Vece cercherà di riscattare una Olimpiade che non l’ha soddisfatta appieno.

Tra gli uomini mancherà Filippo Ganna, campione del mondo in carica nell’inseguimento individuale. Oltre agli eroi di Tokyo (Milan, Lamon, Consonni), al plurimedagliato Viviani e al veterano Scartezzini, troviamo Boscaro, Favero, Galli e Manlio Moro.

Per quanto riguarda la velocità, il campione europeo del chilometro Matteo Bianchi e il bronzo europeo nel keirin Stefano Moro guidano un gruppo di giovanissimi che da tre anni a questa parte hanno pian piano limato il gap con i migliori comprendente Minuta, Predomo e Napolitano.

Lo scorso anno, ai Mondiali di Glasgow, l’Italia conquistò la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale con Filippo Ganna, il bronzo con Jonathan Milan, l’argento nell’inseguimento a squadre maschile e il bronzo con Elia Viviani.

Campionati del Mondo Pista, azzurri convocati

Donne

Alzini Martina – Centro Sportivo Esercito

Consonni Chiara – G.S. Fiamme Azzurre

Fidanza Martina – G.S. Fiamme Oro

Guazzini Vittoria – G.S. Fiamme Oro

Paternoster Letizia – G.S. Fiamme Azzurre

Vece Miriam – G.S. Fiamme Oro

Venturelli Federica – Uae Development Team

Uomini

Bianchi Matteo – Mbhbank Colpack Ballan Csb

Boscaro Davide – G.S. Fiamme Azzurre

Consonni Simone – Lidl – Trek

Favero Renato – Soudal Quick-Step Devo Team

Galli Niccolo’ – Arvedi Cycling Asd

Lamon Francesco – G.S. Fiamme Azzurre

Milan Jonathan – Lidl – Trek

Minuta Stefano Antonio – Mbhbank Colpack Ballan Csb

Moro Manlio – Movistar Team

Moro Stefano – G.S. Fiamme Azzurre

Napolitano Daniele – Mbhbank Colpack Ballan Csb

Predomo Mattia – Centro Sportivo Esercito

Scartezzini Michele – G.S. Fiamme Azzurre

Viviani Elia – Ineos Grenadiers

Campionati del Mondo Pista, il programma

MERCOLEDì 16

11:30 INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE – Qualificazioni

12:47 INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI – Qualificazioni

13:59 VELOCITA’ A SQUADRE DONNE – Qualificazioni

14:27 VELOCITA’ A SQUADRE UOMINI – Qualificazioni

18:32 VELOCITA’ A SQUADRE DONNE – PRIMO TURNO

18:46 VELOCITA’ A SQUADRE UOMINI – PRIMO TURNO

19:00 SCRATCH DONNE

19:20 VELOCITA’ A SQUADRE DONNE – FINALI

19:36 VELOCITA’ A SQUADRE UOMINI – FINALI

19:44 INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI – Primo turno

GIOVEDI’ 17

14:00 KEIRIN UOMINI – Primo turno

14:27 VELOCITA’ DONNE - Qualificazioni

15:18 KEIRIN UOMINI – Primo turno – ripescaggi

15:45 VELOCITA’ DONNE - Sedicesimi di finale

16:23 KEIRIN UOMINI – Quarti di finale

16:37 VELOCITA’ DONNE - Ottavi di finale

18:30 VELOCITA’ DONNE - Quarti di finale

18:32 INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE – Primo turno

19:16 KEIRIN UOMINI – Semifinale

19:27 INSEGUIMENTO A SQUADRE UOMINI – Finali

19:57 ELIMINAZIONE DONNE

20:39 KEIRIN UOMINI – Finale

20:51 SCRATCH UOMINI

21:14 INSEGUIMENTO A SQUADRE DONNE – Finali

VENERDI’ 18 OTTOBRE

14:00 1 KM TIME TRIAL UOMINI- Qualicazioni

14:38 OMNIUM DONNE - Scratch Race 1/4

14:53 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE UOMINI – Qualificazioni

16:33 OMNIUM DONNE – Tempo Race 2/4

17:30 VELOCITA’ DONNE – Semifinali

18:30 VELOCITA’ DONNE – Finali

18:32 CORSA A PUNTI UOMINI

19:34 OMNIUM DONNE- Elimination Race 3/4

20:02 1 KM TIME TRIAL UOMINI – Finale

20:38 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE UOMINI – Finali

21:03 OMNIUM DONNE – Points Race 4/4

SABATO 19 OTTOBRE

12:30 500m TIME TRIAL DONNE - Qualificazioni

13:04 VELOCITA’ UOMINI - Qualificazioni

13:52 OMNIUM UOMINI – Scratch Race 1/4

14:10 VELOCITA’ UOMINI – Sedicesimi di finale

14:48 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE DONNE – Qualificazioni

16:14 VELOCITA’ UOMINI – Ottavi di finale

16:33 OMNIUM UOMINI – Tempo Race 2/4

18:32 500m TIME TRIAL DONNE - Finale

18:54 VELOCITA’ UOMINI – Quarti di finale

19:10 MADISON DONNE

19:54 OMNIUM UOMINI – Elimination Race 3/4

20:46 INSEGUIMENTO INDIVIDUALE DONNE – Finali

21:07 OMNIUM UOMINI – Points Race 4/4

DOMENICA 20 OTTOBRE

11:00 VELOCITA’ UOMINI – Semifinali

11:08 KEIRIN DONNE - Primo turno

11:53 KEIRIN DONNE - Primo turno

13:30 VELOCITA’ UOMINI – Finali

13:32 KEIRIN DONNE - Quarti di finale

13:56 CORSA A PUNTI DONNE

14:33 KEIRIN DONNE - Semifinali

14:42 ELIMINAZIONE UOMINI

15:26 KEIRIN DONNE - Finali

15:50 MADISON UOMINI

Ufficio Stampa FCI

Ph di repertorio