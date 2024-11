Chi è Jay Shah, il nuovo numero uno del cricket mondiale

Un interessante articolo pubblicato su Fortune India esplora il successo di Jay Shah, segretario del Board of Control for Cricket in India (BCCI), e il suo ruolo nell’incremento degli introiti del cricket indiano, grazie a contratti televisivi redditizi e sponsorizzazioni internazionali. Sotto la sua guida, la BCCI è diventato un colosso finanziario, ottenendo accordi miliardari per i diritti televisivi della Indian Premier League (IPL), inclusa la vendita dei diritti per la stagione 2023-2027 a Disney Star e Viacom 18 per una cifra record di oltre 48.000 crore di rupie (6,2 miliardi di dollari). Questa mossa ha portato il valore dell’IPL a oltre 16 miliardi di dollari, trasformandolo in una delle leghe sportive più ricche al mondo.

La chiave del successo di Jay Shah è stata la divisione dei diritti media tra piattaforme televisive e digitali

Ha anche focalizzato la sua gestione sull’espansione delle infrastrutture, migliorando la formazione e le condizioni per i giocatori. Il segretario del BCCI, infatti, si è detto convinto che, investendo nel benessere degli atleti e nell’accesso a strutture di alta qualità, si possano ottenere prestazioni migliori sul campo e sostenere la crescita del cricket a lungo termine.

Durante il suo mandato, inoltre, ha dato il via alla costruzione della National Cricket Academy di Bengaluru, un centro all’avanguardia che punta alla crescita dei giovani talenti, e ha sostenuto l’uguaglianza nel cricket femminile, portando avanti un’iniziativa storica per garantire la parità di retribuzione tra giocatori e giocatrici. Con la riforma della struttura salariale, le giocatrici hanno ottenuto una compensazione al pari dei colleghi maschili.

La Women’s Premier League (WPL) è oggi un campionato che offre alle atlete una piattaforma per competere a livello internazionale e che genera nuove opportunità di sponsorizzazione e visibilità per il BCCI, registrando una valutazione di 150 milioni di dollari nel primo anno e una crescita rapida che attira importanti sponsor.

Il successo dell’IPL ha ridefinito il cricket come intrattenimento di massa, permettendo agli spettatori di godere di match dinamici nel formato T20. A livello globale, il BCCI rappresenta il 38,4% dei ricavi dell’International Cricket Council (ICC), cifra che colloca l’India come leader finanziario nel cricket mondiale. Grazie all’introduzione di modelli innovativi e alla sua visione strategica, Shah si prepara ora a influenzare anche il futuro dell’ICC.

Sotto la guida di Shah, l’IPL ha continuato a crescere in popolarità e valore

Nel contesto delle vendite dei diritti media, l’IPL ha superato altre leghe internazionali come la Big Bash League australiana. Dal punto di vista economico, il BCCI ha visto una crescita impressionante, con entrate che sono passate da circa 119 crore di rupie nel 2011 a oltre 6.500 crore nel 2023.

Grazie al successo al BCCI, Shah è stato recentemente nominato presidente dell’International Cricket Council (ICC), il massimo organo di governo del cricket mondiale. Dopo aver trasformato il BCCI in una delle federazioni sportive più potenti e influenti al mondo, rivoluzionando il cricket indiano e portandolo sotto i riflettori internazionali, come presidente dell’ICC, avrà l’opportunità di portare la sua visione e le sue competenze anche al servizio del cricket mondiale.