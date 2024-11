Matteo Cressoni presente nel WEC 2025 con Mercedes

Matteo Cressoni sarà uno dei protagonisti della stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Il pilota mantovano, a pochi giorni dalla conclusione del campionato 2024, conferma l’impegno nel Mondiale, questa volta a bordo di una Mercedes AMG GT3.

L’ex campione dell’European Le Mans Series, in pista precedentemente con Mercedes nel Campionato Italiano GT, sarà protagonista con una delle due unità che verranno schierate a tempo pieno dal team Iron Lynx. L’italiano parteciperà nuovamente nella selettiva classe LMGT3 con l’obiettivo di confermarsi tra i migliori come accaduto nella 6h di Spa-Francorchamps dello scorso maggio quando ottenne un brillante podio.

Il nostro connazionale, in azione nelle ultime settimane per alcuni test in vista del 2025, riporterà Mercedes nella 24h Le Mans dopo ventisei anni dall’ultima volta. La maratona francese sarà come sempre la punta di diamante del calendario del Mondiale che nuovamente prevederà gli appuntamenti di Lusail, Spa-Francorchamps, San Paolo, Austin, Fuji, Bahrain ed Imola (19-20 aprile).

In attesa di scoprire con chi guiderà nel Mondiale, Matteo Cressoni ha riportato in una nota: “Sono felice di annunciare che correrò ancora nel FIA WEC con Iron Lynx. Sarà però la prima volta che guiderò una Mercedes, onorato di avere questa opportunità. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono, non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione agonistica tutta da vivere”.