Non è ancora finito il ricco anno agonistico di Matteo Cressoni. Il nostro connazionale sarà infatti uno dei protagonisti dell’edizione 2024/25 dell’Asian Le Mans Series (ALMS), prestigioso campionato indetto da ACO che inizierà nel fine settimana dell’8 dicembre da Sepang in Malesia.

Il pilota lombardo è atteso ai nastri di partenza in GT3 con una Porsche 992 GT3-R #60 schierata da Proton Competition come accaduto negli ultimi mesi all’interno della classe LMGT3 dell’European Le Mans Series. L’italiano parteciperà a tutti i round della serie insieme a Claudio Schiavoni e con il belga Alessio Picariello.

Le tre prove che compongono l’ALMS sono un ottimo modo per continuare a restare in pista durante la brevissima pausa invernale, un campionato di primissimo profilo che vedrà oltre 20 unità al via nella singola classe GT3. Matteo Cressoni ha lavorato a fondo nelle ultime settimane per preparare al meglio l’impegno di Kuala Lumpur che si disputerà di fatto ad un mese di distanza dalla conclusione del FIA World Endurance Championship.

L’ex campione dell’European Le Mans Series (ELMS) ha rilasciato in una nota ufficiale:

“Manca ancora un week-end prima della pausa invernale: il primo atto dell’Asian Le Mans Series è alle porte e non vedo l’ora di tornare subito in azione. Dopo la fine del FIA WEC ed i test di Daytona per il 2025 sono contento di riprendere a gareggiare in un campionato di primo profilo. Ringrazio tutti coloro che mi sostengono sempre, cercheremo di dare il massimo sin da subito in un campionato molto corto in cui non è possibile sbagliare”.

L’ALMS scatterà tra il 7 e l’8 dicembre da Sepang in Malesia e si concluderà nel febbraio 2025 con due competizioni in successione tra Dubai ed Abu Dhabi. Ogni manifestazione sarà composta da due corse da quattro ore per un totale di sei gare come di fatto accade nell’ELMS. Tutte le tappe saranno proposte in diretta streaming gratuitamente sul canale YouTube del campionato.