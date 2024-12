Quattro video per rivivere la stagione di debutto di Ducati nel Motocross. A partire da venerdì 20 dicembre inizierà la pubblicazione sul canale YouTube di Ducati una mini serie in quattro puntate per rivivere il debutto vincente di Ducati nel fuoristrada specialistico.

Dalla prima gara di Mantova che ha visto Alessandro Lupino portare subito la Desmo450 MX sul gradino più alto del podio fino a quella di Arco di Trento che ha incoronato il “Lupo” Campione Italiano MX1 e permesso alla Ducati di conquistare il primo titolo nel motocross.

Un viaggio che farà rivivere il ritorno alle gare di Tony Cairoli a Ponte a Egola, round totalmente dominato dai piloti Ducati e il debutto nel mondiale MXGP, con Tony Cairoli nella gara di Arnhem, in Olanda. La serie ripercorre i momenti più importanti della stagione 2024 dando agli spettatori la possibilità di vivere il dietro le quinte con immagini e interviste inedite di Lupino e Cairoli.

Il calendario dei rilasci

20 dicembre 2024 – Historic Debut in Italian Motocross Championship

23 dicembre 2024 – Historic Double Victory at Ponte a Egola

28 dicembre 2024 – Debuts in MXGP with Tony Cairoli

3 gennaio 2025 – Ducati’s first Motocross Title