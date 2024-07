Il team Barni Spark porta nel CIV la prodigio Kayla Yaakov

La ragazza americana che sta stupendo tutti con la Ducati Panigale V2 nel MotoAmerica arriva in Italia. Il Barni Spark Racing Team porterà in pista nel Campionato Italiano Velocità categoria Supersport Kayla Yaakov, 17enne nata a Fairfax (Virginia) che ha già brillato alla 200 Miglia di Daytona ed è salita due volte sul podio al “The Ridge”.

L’idea di far correre Kayla nel CIV è di Paolo Ciabatti, General Manager Ducati Corse Off-Road, che è stato tra i primi estimatori di Kayla quando era Direttore Sportivo di Ducati Corse.

Il Barni Spark Racing Team ha raccolto la sfida e ha già conosciuto Kayla in occasione della 200 miglia di Daytona, quando un tecnico della squadra bergamasca ha supportato il Team Rahal (attuale squadra di Yaakov e di proprietà della stella dell’IndyCar Graham Rahal). L’accordo con Kayla è stato raggiunto durante il round della Superbike di Misano dello scorso giugno e – con la collaborazione della FMI e del fornitore di pneumatici Dunlop – la wild card è ora ufficiale. Grazie al supporto di sponsor e fornitori del Barni Spark Racing Team che hanno sposato questo progetto, durante il quinto round del CIV (Mugello, 31 agosto – 2 settembre), le moto del Barni Spark Racing Team saranno dunque quattro: due in Superbike e due in Supersport e per la prima volta un volto femminile salirà su una moto del Barni Spark Racing Team.

Il profilo di Kayla Yaakov

In questa stagione Yaakov ha centrato il podio della Supersport sia in gara 1 che in gara 2 nel round di The Ridge, nello stato di Washington, rispettivamente con un terzo e un secondo posto ed è attualmente sesta nella classifica di campionato. Per lei sarà la prima volta nel CIV, ma non la prima volta in Europa. Nel 2022, oltre ad aver corso nella Junior Cup del MotoAmerica (11 volte sul podio con 4 vittorie e terzo posto in campionato) ha disputato anche la Superfinale europea della Yamaha R3 Blu Cru Cup a Portimao ottenendo il secondo posto. Nella R7 Cup spagnola inoltre, ha vinto 3 gare, con 2 secondi e un terzo posto. Non è la prima volta neanche in Italia avendo già corso a Misano e al Mugello, con la Yamaha rispettivamente nella R3 Cup e nella R7 Cup.

Kayla Yaakov – “Sono estremamente entusiasta di unirmi al Barni Spark Racing Team per una wildcard al Mugello! Questa squadra ha dimostrato di essere una delle migliori al mondo con le Ducati e il CIV è un campionato molto competitivo, quindi non vedo l’ora di misurarmi con questa realtà. Correre nel MotoAmerica mi ha insegnato molto sulla Ducati V2, quindi conosco già la moto anche se non ne ho mai guidata una preparata da Barni. Non vedo l’ora di cominciare! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità per me, ci vediamo presto in Italia!”

Marco Barnabò – “Le nostre collaborazioni con altri team Ducati in diversi campionati in giro per il mondo ci stanno aprendo opportunità inaspettate, quella di far correre Kayla Yaakov nel CIV è nata per caso, ma seguendola abbiamo visto che ha grandi potenzialità. Nonostante la sua giovane età, nel campionato americano si è messa alle spalle piloti di buon livello ed è riuscita a fare dei podi. Per questo abbiamo deciso di raccogliere la sfida che ci ha proposto Paolo Ciabatti e di farle fare una wild card. Il progetto di far correre una ragazza ha riscosso grande interesse anche tra i nostri sponsor e partner e siamo felici di poter offrire loro visibilità internazionale.”