Domenica 12 gennaio 2025, a Milano, a partire dalle ore 9, un corteo di auto storiche ha attraversato tutto il centro della città partendo da Porta Venezia.

La parata, organizzata sui social dai ragazzi del team Pian Piano Arriviamo (PPA) – Willy, Francesco, Silvio -, ha riunito circa 200 mezzi. Le auto e moto sono pervenute dai più prestigiosi club di auto storiche.

Per chi le ha viste passare sono stati circa 20 minuti di corteo. I mezzi hanno attraversato Corso Venezia, Piazza San Babila, Via Montenapoleone, Brera, Cairoli passando davanti la Triennale, Corso Sempione, Viale Certosa per poi ritrovarsi nell’ampio parcheggio di Viale Alcide De Gasperi.

“La passione invade Milano” ha scritto un appassionato su Instagram. Un grande atto di amore e di divertimento da parte di tutti quelli che si sono resi attori di questo evento spettacolare e unico del suo genere.

“Il giro per Milano è un modo per vivere la propria passione e condividere il tempo con altri amanti dei ferri vecchi. Mettersi a bordo di un’auto storica e far sfoggio della propria passione è, di fatto, qualcosa di davvero bello e scenografico.” hanno commentato alcuni partecipanti.

“La nostra ambizione”, ha detto William Jonathan, conosciutissimo nell’ambiente e considerato un car influencer, “è quella di rafforzare la community di appassionati, appartenenti ad ogni club e con ogni tipo di mezzo, per i quali abbiamo creato una rete, totalmente gratuita, e che è davvero inclusiva. È qualcosa di unico per la città di Milano.”

Durante gli eventi del PPA, sempre gratuiti, i 3 amici possono contare su una presenza davvero massiccia, che supera i 400 mezzi ad appuntamento, in ogni condizione meteo, in ogni momento dell’anno. Non è la prima volta che i ragazzi del PPA organizzano un giro tra amici a Milano. E’ un evento alla quarta edizione, con giri diversi, che presta la massima attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole della strada e studiato per non paralizzare il traffico con nessuna possibilità di bloccare un tram o di impedire ai mezzi di soccorso di passare in modo agevole.