La 24h Daytona attende Matteo Cressoni

Matteo Cressoni inizia il 2025 tornano alla 24h di Daytona, prova valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’italiano è atteso a dare battaglia nello Stato della Florida in uno degli eventi più importante della stagione agonistica in una delle location più famose del motorsport.

Il forte mantovano a differenza del 2024 guiderà una Porsche 992 GT3-R schierata da Proton Competition come accaduto recentemente in Asian Le Mans Series e nell’ultima edizione dell’European Le Mans Series. Il nostro connazionale condividerà il volante con Claudio Schiavoni, il campione 2023 del DTM Thomas Preining ed il vincitore della 24h Le Mans 2024 in LMGT3 Richard Lietz

L’equipaggio italo-austriaco si impegnerà nell’impegnativa GTD PRO, la più importante delle due categorie GT3 presenti all’interno del più significativo campionato statunitense riservato alle vetture GT ed ai prototipi. Tanto il lavoro svolto in preparazione all’appuntamento nel ‘World Center of Racing’, una meticoloso avvicinamento iniziato a novembre poco dopo la conclusione del FIA World Endurance Championship.

Matteo Cressoni ha commentato alla vigilia della ‘maratona americana:

“Finalmente si riprende e non vedo l’ora di impegnarmi in uno degli eventi più importanti della stagione. Ci siamo allenati per una delle gare più impegnative della stagione in una delle classi più selettive al mondo come la GTD PRO. Non sarà facile, ma abbiamo tutte le possibilità di fare bene”.

Il week-end della sfida valida come prima tappa dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, dopo i test collettivi svolti nell’ultimo week-end, inizierà ufficialmente giovedì 23 gennaio con la prima sessione di prove libere, indetta alle 16.00 italiane.

Le qualifiche della 24h di Daytona, invece, si svolgeranno alle 20.05 e precederanno in ordine cronologico il secondo turno di libere, previsto in notturna quando in Italia saranno le 00.30 di venerdì 24 gennaio. L’ultima fase di libere si svolgerà è indetta alle 17.20 di venerdì, mentre l’edizione 2024 della Rolex 24 at Daytona scatterà sabato quando sul nostro territorio saranno le 19.40.

La battaglia contro il cronometro di giovedì e l’intera corsa presso il Daytona International Speedway verrà proposta gratuitamente su YouTube sul canale ufficiale IMSA oppure in alternativa sul sito ufficiale del campionato IMSA.com tramite la piattaforma IMSA.TV.