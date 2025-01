TOP 10 in GTD PRO per Matteo Cressoni a Daytona

Matteo Cressoni ha ottenuto il decimo posto nella combattuta classe GTD PRO al termine della Rolex 24 ore di Daytona, gara valida per l’edizione 2025 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’italiano si è distinto cocombattendo per tutta la durata della corsa, concludendo con successo nella parte alta della graduatoria.

Claudio Schiavoni, il campione 2023 del DTM Thomas Preining, e il vincitore della 24 ore di Le Mans 2024 in LMGT3 Richard Lietz hanno condiviso l’abitacolo della Porsche 992 GT3-R #20 Proton Competition insieme all’ex campione dell’European Le Mans Series.

Purtroppo, a causa di alcune sanzioni dei commissari, l’auto #20 è scesa in classifica, perdendo oltre un giro dalla testa della corsa. Nonostante questo, l’equipaggio italo-austriaco ha mantenuto un ottimo ritmo durante una delle categorie più avvincenti e competitive del principale campionato statunitense dedicato a GT e prototipi.

Al termine della ‘maratona americana’, Matteo Cressoni ha commentato: “Non è stata una 24 Ore facile, ma è sempre motivante e molto affascinante correre a Daytona in un gruppo di altissimo livello come quello dell’IMSA WTSC. Abbiamo mostrato il nostro potenziale a più riprese, anche se sicuramente non siamo stati molto fortunati durante la gara. Siamo riusciti a portare a termine la corsa, e questo non è mai scontato. Ora guardiamo avanti verso i prossimi impegni di febbraio”.

Il prossimo periodo sarà ricco di appuntamenti per il pilota italiano, che si sposterà prima a Dubai e poi ad Abu Dhabi per disputare le ultime gare dell’Asian Le Mans Series 2024/25. Successivamente, l’attenzione si concentrerà sul Qatar e sul Lusail International Circuit, che ospiterà la prima prova del FIA World Endurance Championship. Matteo Cressoni tornerà inoltre nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, con l’appuntamento fissato per metà marzo alla prestigiosa 12 Ore di Sebring.