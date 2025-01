Tennis e calcio italiano al top: Sinner e Inter dominano il 2025

Lo sport italiano sta viaggiano a velocità supersonica nelle galassie calcio e tennis, con Sinner che dai quarti in poi devasta i suoi avversari sempre per 3 set a 0 vincendo il suo secondo Australian Open e l’Inter che punta dritto verso un altro Triplete, dominando Champions, Serie A e Coppa Italia.

Anche se il sentiero che conduce alla vittoria si preannuncia tutt’altro che una semplice passeggiata, il primo mese del 2025 ha sicuramente fissato degli ottimi presupposti per lo sport italiano.

Sinner “australieno”: il titolo per il tennista più devastante al mondo

Il titolo della Gazzetta dello Sport in alcuni tratti ricorda lo stile barese del grande Lino Banfi, ma “australieno” per quanto possa far divertire, descrive perfettamente un campione devastante, capace di scalare il tabellone degli Australian Open a colpi di 3 set a 0 nei quarti, semifinali e finale.

Mentre Djokovic distrugge Alcaraz ma poi è costretto ad abbandonare contro Zverev in semifinale, partono le accuse di Panatta che ipotizza che quello del serbo sia stato un capriccio: la risposta di Djokovic è tutta nella risonanza magnetica mostrata sui social.

Insomma, mentre fuori dal campo succede un po’ di tutto e non mancano malocchi, botte e risposte e siparietti vari, nel palinsesto delle scommesse tennis Sinner domina le statistiche e nel ranking ATP vola a oltre 11800 punti, staccando Zverev al secondo posto di oltre 3000 punti: oltre il danno, anche la beffa. Il programma per il 2015 è quello di trionfare non solo sul cemento ma di puntare al Grande Slam.

L’Inter punta al Triplete: intanto fa il colpaccio Champions e vola agli ottavi

Se da un lato l’Inter potrebbe essere penalizzato in campionato per via dei numerosi impegni tra Champions e Coppa Italia, dall’altro lato ha dimostrato proprio che la UEFA è il suo habitat naturale, chiudendo il girone con 19 punti nella top 4, soltanto due punti in meno del Liverpool e a pari merito con Barcellona e Arsenal, favorite per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie.

In 8 gare i Nerazzurri hanno subito soltanto un gol, questo elemento statistico è davvero prezioso proprio in chiave ottavi di finale. Mentre il Biscione attende la sua avversaria, la sua quota vincente Champions si è abbassata a 15.

In Serie A succede tutto l’opposto, perché i Nerazzurri dominano al top della classifica con un reparto offensivo devastante, il migliore del campionato: 55 gol nei primi 21 match.

Il palinsesto delle quote vincente serie a fissa nelle statistiche il Biscione come favorito a 1.72, mentre il Napoli è quotato a 2.25, forte degli ottimi risultati e della possibilità di concentrare tutte le sue forze soltanto sul campionato.

Tra i protagonisti dei trionfi nerazzurri ci sono sicuramente Thuram e Lautaro, l’argentino in grande forma dopo la tripletta in Champions contro il Monaco. Tra i top player nerazzurri letali in area di rigore c’è anche Dumfries, che quest’anno sta regalando valanghe di gol e assist. Per i risultati ottenuti e per le statistiche positive, l’Inter nel 2025 ha tutte le potenzialità per puntare al triplete: i prossimi mesi rappresenteranno la prova del nove.