Matteo Cressoni chiude ad Abu Dhabi l’ALMS 2024/2025

Matteo Cressoni ha terminato in quel di Abu Dhabi la stagione 2024/25 dell’Asian Le Mans Series. Il pilota italiano ha dato battaglia nell’ultimo doppio appuntamento in Medio Oriente sempre a bordo della Porsche 992 GT3-R #60 targata Proton Competition insieme ad Alessio Picariello ed a Claudio Schiavoni.

L’ex vincitore dell’European Le Mans Series non ha vissuto un fine settimana semplice in quel di Yas Marina. Il week-end è stato complicato per tutti i protagonisti iscritti alla categoria: entrambe le prove sono state piuttosto caotiche con due distinti periodi di bandiera rossa dovuti alla sostituzione delle barriere di protezione.

Alcuni incidenti al via, fortunatamente senza conseguenze, hanno quindi segnato la race-1 e la race-2 nel noto impianto arabo che accoglie annualmente anche la F1. La Porsche #60 gestita dal team tedesco ha chiuso entrambe le competizioni lontano dai migliori, all’esterno della Top15.

La formazione italo-belga ha comunque disputato un ottimo campionato inserendosi in Top10 in Malesia ed a Dubai all’interno della serratissima classe GT3. Il lavoro svolto tornerà sicuramente utile in vista dell’Europan Le Mans Series che tra meno di 50 giorni inizierà da Barcellona in Spagna.

Matteo Cressoni ha riportato in una nota:

“Non è il fine settimana che speravamo di disputare. Sono contento in ogni caso di come è andato il campionato, è sempre bello correre con così tante auto in pista e con un livello alto di rivali. L’ALMS ci ha preparato al meglio ai prossimi mesi, ora guardiamo avanti, pronti per l’inizio del FIA WEC tra meno di tre settimane”.

Il Mondiale Endurance è il prossimo evento in programma per il lombardo che tra meno di sette giorni sarà già in azione presso il Lusail International Circuit per il Prologo che precederà in ordine cronologico il primo atto della stagione. Il Qatar attende quindi Matteo Cressoni, pronto per dare spettacolo a bordo di una Mercedes AMG GT3 EVO.