Perché gli italiani amano i SUV?

I SUV appartengono a una delle categorie di auto più amate dagli automobilisti italiani. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva diffusione di questi mezzi, e oggi rappresentano un’importante fetta di mercato. Sono veicoli molto apprezzati per la loro versatilità, che li rende perfetti per tanti utilizzi differenti.

La grande richiesta di SUV da parte degli automobilisti ha portato allo sviluppo di numerosi modelli molto diversi tra loro, con l’obiettivo di proporre soluzioni per qualsiasi esigenza. Ad esempio chi vuole abbattere i consumi potrebbe optare per i nuovi SUV ibridi, progettati applicando tecnologie all’avanguardia.

Quali sono le principali caratteristiche dei SUV? Cos’è che li rende tanto amati? Abbiamo provato a rispondere nelle prossime righe.

Comfort per tutti coloro che sono a bordo

Il primo aspetto da tenere a mente è probabilmente il comfort: se chiedete a qualcuno che ha un SUV perché lo ha comprato, siamo certi che tra i vantaggi elencherà proprio la comodità. Non sono solamente veicoli spaziosi: sono anche e soprattutto mezzi di trasporto confortevoli, che permettono di restare seduti per ore e ore senza i fastidi tipici di auto di altre categorie. Chi soffre con la schiena spesso riesce a guidare molto meglio a bordo di un SUV, proprio per merito della posizione in cui sta seduto.

Questo è un aspetto che chi ama viaggiare in automobile non può sottovalutare, affrontare lunghi viaggi deve essere piacevole, altrimenti c’è il rischio di arrivare a destinazione con un bel carico di stress da smaltire.

I SUV, un’alternativa alle monovolume

Un tempo chi era alla ricerca di una macchina da usare insieme a tutta la famiglia di solito optava per una monovolume. Oggi la vera alternativa è costituita proprio dai SUV, che con le loro caratteristiche possono essere dei mezzi perfetti per chi ama spostarsi insieme a tutti i membri della propria famiglia.

In primis i SUV al loro interno sono spaziosi e accoglienti, ognuno può restare comodo, e si adattano bene alle esigenze delle famiglie più numerose. Oltre a ciò va considerato il bagagliaio molto ampio, che consente di sistemare tutto il necessario per andare in vacanza, o tutte le borse da portare a casa dopo la spesa settimanale.

Rispetto alle monovolume hanno dei design caratterizzati da linee sportive e graffianti, l’ideale per coloro che riconoscono all’estetica di una vettura la giusta importanza.

Per chi ama la guida sportiva

I SUV non sono solamente veicoli familiari: non bisogna dimenticare che SUV sta per Sport Utility Vehicle ed infatti sono molto apprezzati da coloro che vogliono una tenuta di strada sportiva, con motori performanti e elevate prestazioni in ogni situazione. Questo vale anche per i moderni SUV ibridi, che hanno al loro interno dei motori studiati per ottenere il massimo dalla propria automobile, riuscendo al tempo stesso a ridurre notevolmente i consumi.

In più la posizione più alta aiuta ad avere una migliore visuale della strada, molto utile per evitare potenziali pericoli e riconoscere in pochi istanti qualsiasi imprevisto; mettendovi al volante riuscirete a notare subito la differenza rispetto alle berline o alle city car.