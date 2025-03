Maya Delilah pubblica il suo straordinario album di debutto The Long Way Round

Maya Delilah pubblica il suo straordinario album di debutto The Long Way Roundsu etichetta Decca, Blue Note/Capitol, così come il nuovo toccante video di ‘Man of the House‘.

La cantante, cantautrice e chitarrista londinese è stata recentemente nominata “Artist To Watch” di Spotify 2025, un altro riconoscimento come stella nascente dopo la recente iscrizione nella Fender Next “Class of 2024”. Il suo album di debutto mantiene le promesse nel fondere tutti gli elementi della sua arte –la maestria artistica, l’ispirazione, la profondità, la leggerezza – in un’opera sorprendente.

Se le 12 canzoni di The Long Way Round sono intrinsecamente soul-pop, contengono al tempo stesso una ricca varietà di spunti country e blues, accenni di gospel, musica corale e all’occorrenza, funk senza fronzoli.

Maya Delilah

“Questo album è una combinazione di così aspetti della mia personalità. Sono così influenzata da generi, persone, luoghi ed esperienze tanto vari che mi è sempre sembrato difficile catalogare la mia musica in un sound preciso o in uno stato d’animo univoco. Mi ci è voluto molto tempo (da qui il titolo The Long Way Round) per rendermi conto di quanto sia grande avere realizzato un’opera che esplora tante diverse direzioni e influenze“.

Realizzare l’album è stato a sua volta un viaggio avventuroso, da uno studio in un fienile nel Devon, in Inghilterra, a uno studio casalingo a Los Angeles, e di nuovo in diverse stanze adibite a studio sparse per Londra. Il tutto con un cast di amici vecchi e nuovi, tra cui i produttori Peter Miles, Josh Grant, Doug Schadt, Seth Tackaberry e ancora Ben Fletcher e Tom Higham (alias gli Aquilo), oltre a collaboratori come Samm Henshaw, Grace Lightman, alcuni membri dei FIZZ, l‘organista Cory Henry e il batterista Aaron Sterling (già con John Mayer e Taylor Swift).

La musa ispiratrice di Maya non è l’unica cosa che dona coerenza The Long Way Round

La traccia di apertura “Begin Again” introduce un tema potente. Mentre guarda indietro rievocando la sua prima auto, il suo primo bacio, la sua prima casa, lancia un invito struggente: “Another day, another end / Oh, we begin again.”.

L’idea della ciclicità si fa così strada mano a mano che l’album procede. A seconda dell’interpretazione di chi ascolta, The Long Way Round potrebbe riguardare tanto la riconquista della fiducia nell’amore quanto la sua perdita totale. Prese nel loro insieme, queste canzoni potrebbero pennellare l’arco di una relazione dall’inizio alla fine, oppure il ponte tra una storia d’amore fallita e una nuova ed emozionante.

Ma potrebbero essere anche una dozzina di quadri separati. Con queste canzoni Maya dimostra di essere maestra non solo in un assolo di chitarra evocativo, ma anche e soprattutto nel catturare la più grande contraddizione della vita: tutto conta, sempre, ma senza essere necessariamente qualcosa di profondo.

“La mia più grande speranza è che l’album susciti nostalgia in qualcuno che non ho mai incontrato prima”, dice Maya Delilah. È un’idea interessante dato quanto l’album sia e suoni unicamente “Maya”, ma è esattamente ciò che lo fa funzionare secondo le intenzioni dell’artista. Bagliori nell’intimità, sorrisi ironici, senso di perdita e desiderio di rinnovamento: siamo proprio lì con lei mentre guarda indietro e avanti verso The Long Way Round.

Cantante, cantautrice e chitarrista 24enne londinese, Maya Delilah ha frequentato la prestigiosa BRIT School tra le cui alunne si contano (fra le altre) Adele e Amy Winehouse. Dopo due EP autoprodotti, nel 2022 ha iniziato a pubblicare su etichetta Blue Note/Capitol, reinterpretando la cover di “Harvest Moon” di Neil Young siglata da Cassandra Wilson per il progetto Blue Note Re:imagined II, e proseguendo con una serie di singoli tra cui “Silver Lining” e “Pretty Face”, raggiungendo ad oggi più di 50 milioni di stream.

Maya Delilah è stata eletta nella Fender Next “Class of 2024” – un enorme supporto da parte del celebre marchio di chitarre che Maya suona dall’età di 8 anni – ed è appena stata nominata “Artist To Watch” di Spotify per il 2025. Forte di traguardi così importanti già conquistati, Maya è pronta a fare del 2025 il suo anno.

