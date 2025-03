Venerdì di grande qualità per lo Yamaha BLU CRU Evan Bros Team, che a Portimao conquista la prima pole position della sua stagione, regalando al contempo la prima storica pole alla nuova Yamaha R9. Merito di Can Oncu, autentico mattatore di giornata. Venerdì positivo per Aldi Mahendra, a pochi decimi dalla top ten.

La giornata si è aperta con il tradizione unico turno di prove libere, dove Oncu ha subito brillato, mettendo a referto 17° giri e conquistando la prima posizione, grazie al crono di 1’43”741. Mahendra ha invece effettuato 16 giri, ottenendo la 20° piazza.

Nel primo pomeriggio portoghese i piloti dello Yamaha BLU CRU Evan Bros Team sono tornati in pista per la Superpole. Can ha occupato sin da subito le prime posizioni della classifica, mettendo in cassaforte la pole position nel finale grazie ad un favoloso 1’42”944, sei decimi più rapido rispetto al crono del primo inseguitore. Per il pilota turco si tratta della prima pole in Supersport. Superpole in miglioramento per Mahendra, capace con il suo miglior giro di ottenere la 15° posizione, a pochi decimi dalla top ten.

Domani – ore 13.35 CET – andrà in scena Gara 1, sulla distanza di 17 giri. La corsa sarà trasmessa live su Sky Sport MotoGP, canale 208.

Aldi Mahendra

“Sono molto contento, dato che dalla Free Practice alla Superpole le cose sono notevolmente migliorate. Ho ancora un po’ di dolore al dito infortunato in allenamento, ma domani darò il massimo e spero di ottenere un risultato positivo”.

Can Oncu

“La mia prima pole in Supersport ha davvero un sapore dolce. Ho passato momenti difficili in passato ma ora ho a disposizione un fantastico pacchetto e le cose stanno andando nel modo giusto. Il risultato di oggi è il risultato del lavoro svolto sinora insieme al team, che ringrazio per i grandi sforzi profusi dal primo giorno. Giro dopo giro la mia fiducia cresce, e domani spero di potermi divertire. L’obiettivo è chiaro, spero di raggiungerlo”.