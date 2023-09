Repower è title sponsor della squadra di basket femminile Sanga Milano: una collaborazione nel segno dello sport e dell’inclusione sociale

Repower Italia e Pallacanestro Sanga Milano hanno ufficializzato la collaborazione firmata ad agosto: il gruppo energetico svizzero è diventato il nuovo title sponsor del club Orange milanese, da quest’anno in Serie A1. La squadra, le nuove maglie e la stagione 23/24 sono state presentate stamattina a Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Beppe Sala e dell’Assessora Martina Riva

Milano, 18 settembre 2023 – È stata presentata stamattina a Palazzo Marino, davanti alle principali istituzioni milanesi, la stagione sportiva 2023-24 della squadra “Repower Sanga Milano”, con la nuova denominazione e quindi il nuovo title sponsor Repower che da questa stagione accompagnerà le Tigri nel massimo campionato nazionale. Presentate anche le divise ufficiali della squadra e dello staff tecnico, che per il terzo anno consecutivo saranno firmate EA7.

La collaborazione con Sanga prevede un calendario ricco di attività congiunte in ambito CSR & educational: da eventi legati a “Pari opportunità di genere”, a momenti di sensibilizzazione alla cultura inclusiva e alfabetizzazione motoria sul territorio, fino alla prevenzione del bullismo che verrà affrontato con appuntamenti dedicati nella scuola secondaria di primo grado.

L’accordo di sponsorizzazione infatti si inserisce perfettamente nel percorso che Repower Italia porta avanti sin dalla sua nascita 20 anni fa, volto ad affiancare realtà culturali e sociali milanesi che promuovono valori di eccellenza, inclusione ed educazione: gli stessi valori di Sanga Basket, che intendono raggiungere l’eccellenza sportiva promuovendo la pallacanestro tra i giovani attraverso un lavoro sociale e inclusivo nelle scuole e nei quartieri milanesi, utilizzando lo sport come mezzo di cambiamento culturale che ponga al centro del progetto la formazione dei giovani.

La sponsorship va ad unirsi ai progetti speciali che Repower già sposa sul territorio: dal supporto alla Locanda alla Mano, nata nel cuore del Parco Sempione per aiutare i giovani con disabilità, alla collaborazione in qualità di title sponsor con il Teatro Repower, sede tra l’altro dei festeggiamenti della vittoria del trentesimo scudetto da parte di Olimpia Milano, alla sponsorship con il Teatro Menotti, nata per ribadire l’importanza di investire nella cultura, intesa come volano per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile dei territori, fino alla main sponsorship all’ADI Design Museum, volta a sostenere arte ed educazione verso le nuove generazioni. A questi si aggiunge il sostegno ad altre realtà impegnate nel promuovere sul campo lo sport come potente strumento inclusivo.

Fabio Bocchiola, country manager Italia del gruppo Repower, dichiara: “Sport, arte e cultura sono potenti strumenti di inclusione sociale che noi di Repower vogliamo promuovere in ogni modo possibile. Lo sport ha una capacità di motivare e ispirare soprattutto i giovani, infondendo i valori legati all’energia e all’inclusione, che abbiamo voluto abbracciare dando il nostro sostegno alla squadra di basket femminile di Sanga Milano. Questa partnership non riguarda solo il raggiungimento di traguardi sportivi, ma anche l’apertura di nuove porte per chiunque abbia la voglia di giocare, imparare e crescere: insieme, siamo pronti a unire le forze, superare le sfide e ispirare cambiamenti positivi ad ogni livello”.