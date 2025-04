La Ducati V21L, il prototipo protagonista del Mondiale FIM MotoE dal 2023, si appresta ad affrontare la sua terza stagione di corse. Nata per studiare le tecnologie alternative alla combustione interna sul banco di prova più impegnativo del mondo, la V21L è una vera e propria MotoGP delle moto elettriche.

Un progetto di sperimentazione per Ducati, che ha investito sulla creazione di un patrimonio fondamentale di know-how al fine di farsi trovare pronta, se e quando la tecnologia delle batterie dovesse consentire la realizzazione di una moto elettrica stradale in linea con i valori della Casa di Borgo Panigale.

Come previsto dagli accordi con FIM e Dorna, il lavoro sulla V21L non si è fermato con la consegna dei 23 moto (18 per i piloti, più 5 di riserva) che hanno supportato le nove squadre impegnate nel Mondiale MotoE. Al contrario, le evoluzioni della V21L implementate in vista della stagione 2025 hanno coinvolto tutti gli aspetti della moto, dal powertrain all’elettronica senza tralasciare la ciclistica. Le migliorie hanno trovato riscontro nei test in pista di Franco Battaini, che da quest’anno è il nuovo collaudatore MotoE di Ducati.

Il pacco batterie della V21L ora monta al suo interno celle dalla chimica più evoluta, caratterizzate da una maggior densità energetica di 5 Ah contro le precedenti 4,2 Ah. Ciò ha consentito una riduzione del loro numero di ben 192 unità, passando da 1152 a 960, mantenendo invariate potenza e autonomia della moto. Il pacco batterie, l’elemento più vincolante per masse e ingombri, sulla Ducati MotoE è caratterizzato da una sagoma specificatamente pensata per seguire il naturale andamento della zona centrale della moto. Per non alterare la distribuzione dei pesi della V21L, i tecnici Ducati Corse hanno quindi scelto di rimuovere una cella ogni sei, distribuendo l’alleggerimento in maniera uniforme all’interno del pacco batterie e ottenendo un risparmio di peso pari a 8,2 Kg. Questo alleggerimento, secondo le simulazioni, dovrebbe offrire un miglioramento dei tempi sul giro compreso fra i tre e i quattro decimi a seconda del circuito.

Il Traction Control è ora regolabile curva per curva. I tecnici di ogni team possono definire tre diverse mappature, selezionabili dal pilota, con diverse calibrazioni del Traction Control per ogni sezione del tracciato.

La V21L è stata inoltre allungata di 4 millimetri grazie a differenti boccole di sterzo, lasciando invariate le quote di inclinazione e avancorsa, diventando così più stabile in frenata. Inoltre, il perno forcellone è ora regolabile in altezza, per dare alle squadre la possibilità di mantenere invariato l’effetto del tiro catena a fronte di cambi della rapportatura attraverso la sostituzione della corona, o di variarlo per adeguarlo alle preferenze del pilota o alle caratteristiche del circuito.

A partire dalla seconda prova del campionato, in Olanda, le V21L monteranno inoltre un nuovo cerchio posteriore privo di falsi parastrappi, alleggerendosi così di 600 g . Il guadagno risulta particolarmente rilevante in quanto relativo a masse non sospese, con notevoli benefici in termini di agilità e maneggevolezza. Grazie al risparmio sul pacco batterie e a quest’ultimo aggiornamento, il peso totale della V21L in versione 2025 passa dai precedenti 225 kg a 216,2 kg.

Il calendario 2025 prevede il primo test della stagione dall’11 al 13 aprile sul circuito di Barcellona, e un secondo l’8 maggio, alla vigilia della prima prova del campionato, a Le Mans.

Le prove del Mondiale saranno sette, per un totale di 14 gare: