Domenica agrodolce per il team Aruba.it Racing – Ducati ad Assen. Bautista secondo sul podio in Gara-2. Bulega costretto al ritiro a due giri dalla fine quando era in testa.

La domenica del Pirelli Dutch Round si conclude con emozioni contrastanti per il team Aruba.it Racing – Ducati.

Alvaro Bautista porta per due volte la sua Ducati Panigale V4R al Parc Ferme (P3 in SPR e P2 in Gara-2) ottenendo risultati importanti dopo l’errore del sabato.

Nicolò Bulega è invece costretto per due volte al ritiro per inconvenienti tecnici. Partito dalla decima posizione in Gara-2, il pilota italiano è protagonista di una rimonta sensazionale. Dopo aver preso la testa della gara dopo un bel duello con Locatelli (Yamaha), Bulega amministra il vantaggio ma a due giri dalla fine deve fermarsi.

Bautista, partito dalla quinta posizione, conduce Gara-2 per 8 giri prima di ingaggiare un intenso duello con Locatelli (Yamaha) e Gardner (Yamaha) chiudendo poi in seconda posizione.

Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati #19)

“E’ stata una domenica positiva dopo la caduta di ieri. Se devo essere onesto, però, oggi non avevo un buon feeling come quello di Gara-1. Le condizioni della pista in Superpole Race erano molto difficili e in Gara-2 non sono riuscito ad avere un passo gara per lottare per la vittoria. Abbiamo comunque preso punti importanti per la classifica”.

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati #11)

“Non ho molto da dire. E’ stata una giornata davvero difficile. Abbiamo avuto dei problemi che ci hanno fatto perdere tanti punti importanti per il campionato. In Gara-2 mi ero molto divertito, avevo fatto tanti sorpassi, ero ad un passo dalla vittoria. Rimane la certezza di essere stati molto competitivi”.