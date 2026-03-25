Clima, guerra e futuro: a Milano un pomeriggio aperto alla città con scienziati e documentari

Milano 25 marzo 2026 – L’iniziativa si inserisce nel contesto dello Sciopero Globale per il Clima, nato nel 2019 per richiamare l’attenzione sull’urgenza della crisi climatica, oggi sempre più evidente e intrecciata anche alle tensioni globali legate alle risorse energetiche. Un tema che riguarda tutti da vicino: mentre gli effetti del cambiamento climatico accelerano, cresce la necessità di comprenderne le cause e le possibili soluzioni.

A promuovere l’evento sono le associazioni Parents for Future e Mothers Rebellions, insieme a La Redazione Milano e Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito, con l’obiettivo di offrire un momento aperto e accessibile di informazione e confronto.

L’appuntamento è a La Redazione Milano, uno spazio culturale e di incontro aperto alla città, in via Jean Jaurès 22 (zona MM1 Turro), a partire dalle ore 15:30, con un programma che unisce divulgazione scientifica, testimonianze e momenti di discussione accessibili a tutti.

Nel corso del pomeriggio si parlerà di cambiamenti climatici e delle loro connessioni con l’attualità globale, inclusi i conflitti legati alle risorse energetiche. Il pubblico potrà ascoltare il climatologo Luca Mercalli, tra i più noti divulgatori scientifici italiani, in collegamento, e assistere alla proiezione del documentario The Cost of Growth, che racconta in modo diretto e coinvolgente l’impatto del modello economico attuale sull’ambiente e sulle persone, con contributi anche di Greta Thunberg. Non mancherà infine uno spazio dedicato alle domande e al confronto aperto.

L’evento prenderà il via alle 15:30 con un incontro dedicato agli studenti delle scuole superiori; alle 17:00 è previsto un momento di confronto aperto tra associazioni e realtà attive sui temi ambientali e territoriali. Alle 18:00 seguirà l’intervento di Luca Mercalli, mentre alle 18:30 inizierà la proiezione del documentario. La giornata si concluderà intorno alle 20:00 con un dibattito finale aperto al pubblico.

Un’occasione concreta per informarsi, fare domande e partecipare a un momento di riflessione collettiva su ambiente, energia e futuro.