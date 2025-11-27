Al Museo di Storia Naturale la mostra “Il veleno dopo lo sparo”

Milano, 27 novembre 2025 – Il Museo di Storia Naturale di Milano, dal 28 novembre 2025 al 1° marzo 2026, ospita la mostra “Il veleno dopo lo sparo. Il piombo nella caccia avvelena gli uccelli, l’ambiente e l’uomo”, promossa dal Comune di Milano e realizzata dal Museo di Storia Naturale di Milano in collaborazione con il Museo di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo e la Società Italiana di Scienze Naturali.

Curata da Enrico Bassi, Gloria Ramello, Paolo Pantini e Giorgio Chiozzi, la mostra – che rinnova e approfondisce l’edizione presentata a Bergamo nel 2023 nell’ambito di BGBS2023-Capitale Italiana della Cultura – offre un percorso divulgativo e scientifico sui rischi ambientali e sanitari legati all’uso del piombo nelle munizioni da caccia.

Attraverso reperti naturalistici, campioni, immagini, collezioni storiche e installazioni multimediali, la mostra illustra gli effetti del saturnismo (intossicazione da piombo) su uccelli acquatici, rapaci e grandi avvoltoi europei, mostrando come questa minaccia invisibile coinvolga non solo la fauna selvatica ma anche l’uomo e gli animali domestici.

Attraverso la divulgazione scientifica e la collaborazione tra musei, enti di ricerca e istituzioni, l’esposizione intende contribuire a un cambiamento culturale e normativo ormai necessario. Durante il periodo di apertura sono previste visite guidate, incontri divulgativi, conferenze e attività didattiche per scuole e famiglie, volte ad approfondire il tema del rapporto tra caccia, ambiente e salute pubblica.

Il percorso espositivo, concepito per un pubblico ampio, mira a informare con rigore scientifico e a stimolare una riflessione critica su un problema spesso sottovalutato. L’obiettivo non è condannare la caccia, ma promuovere una caccia sostenibile e consapevole, incentivando la transizione verso munizioni alternative ecocompatibili.

Comune di Milano