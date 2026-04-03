Milano, 3 aprile 2026 – La realizzazione della pista ciclabile Ghisolfa lungo il cavalcavia entra nel vivo con la seconda fase dei lavori che comporterà una parziale modifica della viabilità, da mercoledì 8 aprile, con il restringimento dell’attuale carreggiata da via Delfico verso piazzale Lugano.

Le prime recinzioni di cantiere saranno posate nella notte tra il 7 e l’8 aprile lungo il lato del cavalcavia Bacula in direzione nord. A partire dalla mattina successiva potranno verificarsi rallentamenti e code, in particolare nelle ore di punta. Questa configurazione del cantiere resterà in vigore per circa sei settimane.

I lavori, grazie anche all’intervento di rifacimento degli impianti della linea filoviaria 90-91, consentiranno di realizzare una coppia di ciclabili monodirezionali protette da cordoli tra via Mac Mahon e piazzale Lugano e viceversa, larghe circa un metro e mezzo.

“I lavori dureranno un anno, ma grazie ai nuovi attraversamenti ciclabili semaforizzati e un investimento complessivo di due milioni e mezzo di euro con fondi del PNRR – spiega Marco Granelli, assessore alle Opere Pubbliche – avremo maggiore sicurezza per chi utilizza quel ponte”.

“Non è stato facile – aggiunge Arianna Censi, assessora alla Mobilità – ed è stata una progettazione complicata, ma abbiamo rispettato l’impegno preso con i cittadini e con le cittadine, con i comitati e con i Municipi realizzando un’infrastruttura importantissima di connessione”.