Milano, 15 maggio 2025 – Si è conclusa la prima fase del percorso di partecipazione di Möves, avviato dall’Amministrazione comunale nel novembre scorso, con l’obiettivo di creare un documento di visione strategica condiviso sulle linee guida per lo sviluppo della mobilità attiva e sostenibile in città, che faciliti e renda più sicuri gli spostamenti a piedi e in bici.

Dal 29 novembre 2024 al 23 febbraio di quest’anno sono stati raccolti contributi da parte di cittadini e cittadine, comitati, enti locali, associazioni e portatori di interesse.

La partecipazione è avvenuta attraverso due strumenti: Milano Partecipa, lo spazio digitale dell’Amministrazione dedicato alla raccolta contributi al testo del documento, e la “mappa collaborativa”, che ha consentito di inviare commenti, proposte e osservazioni su azioni specifiche legate a luoghi precisi della città.

Attraverso Milano Partecipa sono arrivati 158 contributi, di cui 104 su strategie e azioni, i restanti su visione e obiettivi.

Sono 995 i contributi raccolti, invece, attraverso la mappa collaborativa: 406 di natura generale sulla mobilità attiva, oltre a 369 sulla ciclabilità e 220 sulla pedonalità, trattando temi ricorrenti quali la richiesta di nuove connessioni ciclabili, proposte legate allo spazio pubblico e ai percorsi casa-scuola, la segnalazione di connessioni pedonali critiche, la moderazione del traffico e della velocità veicolare.

Hanno moltiplicato la partecipazione, consentendo la raccolta di ulteriori istanze, anche gli incontri promossi spontaneamente dalla cittadinanza attiva. Associazioni, gruppi informali, ma anche dai Municipi e altre organizzazioni pubbliche e private, hanno utilizzato il kit di partecipazione – messo a disposizione dall’Amministrazione – per promuovere attività come passeggiate esplorative, incontri dei comitati di quartiere, workshop su tutta la città suddivisi in più tavoli di lavoro.

Attualmente è in corso la seconda fase, dedicata alla condivisione del materiale raccolto con i nove Municipi; il prossimo 3 giugno è prevista la presentazione degli esiti del percorso partecipativo in Commissione consiliare congiunta Partecipazione e Mobilità attiva.