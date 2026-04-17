Parchi e aree verdi: l’invito ai proprietari di cani a utilizzare sempre il guinzaglio

Con l’arrivo della bella stagione, parchi e aree verdi cittadine tornano a essere luoghi centrali di incontro, svago e relax per tutta la comunità. Famiglie con bambini, persone anziane e cittadini di ogni età scelgono questi spazi per trascorrere momenti di serenità all’aria aperta.

Proprio per garantire a tutti una fruizione sicura e piacevole, si rinnova l’invito ai proprietari di cani ad utilizzare sempre il guinzaglio, in particolare all’interno dei parchi pubblici e nelle aree maggiormente frequentate.

L’Amministrazione comunale ricorda che sul territorio sono presenti aree dedicate ai cani, appositamente attrezzate, dove gli animali possono correre e muoversi in libertà in totale sicurezza, senza arrecare disturbo agli altri cittadini.

“La presenza di cani liberi, anche quando ben educati, può infatti generare timore o disagio, soprattutto nei confronti dei più piccoli e delle persone più fragili. Bambini e anziani rappresentano tra i principali fruitori degli spazi verdi, luoghi per loro fondamentali di gioco, socialità e tranquillità. Utilizzare gli spazi appositamente dedicati agli animali per consentire loro di muoversi liberamente significa rispettare tutti e contribuire a rendere i nostri parchi luoghi accoglienti e sicuri”, ha sottolineato l’assessore al verde Daniela Maggi.

Il Ministero dell’Ambiente ha introdotto da tempo norme che disciplinano in modo dettagliato la condotta dei possessori di cani così da poter garantire una maggior tutela della pubblica incolumità e dei diritti dei quattrozampe. il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. È importante ricordare che l’ordinanza ribadisce l’obbligo del guinzaglio in ogni circostanza, a esclusione delle sole aree di sgambamento (le cosiddette aree cani), nonché la raccolta delle deiezioni in tutto l’ambito urbano.

“Il nostro Comune ha recepito le direttive del Ministero dell’Ambiente nel “Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana”. Sono previste sanzioni per chi non rispetta le prescrizioni fornite. Il rispetto delle regole, infatti, è alla base di una convivenza civile e serena – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale Riccardo Malavolta –. Tenere il cane al guinzaglio nei parchi non è solo un obbligo, ma un gesto di attenzione verso gli altri, in particolare verso i bambini e le persone più fragili”.

Comune di Cinisello Balsamo