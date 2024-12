Un autunno mite e molto piovoso a Milano

Mite e molto piovoso, è questa la fotografia dell’autunno meteorologico 2024 a Milano che ci restituiscono i dati della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS.

Secondo quanto rilevato dalla stazione meteorologica di Milano Centro, situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano, la stagione compresa tra il 1° settembre e il 30 novembre ha registrato in città una temperatura media di 15.6 °C e un totale di 441.1 mm di pioggia, superiori ai valori del CLINO 1991-2020* rispettivamente di 0.7 °C e 138.2 mm.

Tutti e tre i mesi che compongono il periodo si sono conclusi con una temperatura media superiore a quella del CLINO, ma a spiccare è stato ottobre con una media di 16.5 °C rispetto ai 14.9 °C del CLINO.

I valori assoluti di temperatura più elevati in autunno sono stati registrati, come facilmente ipotizzabile, agli inizi di settembre. Se il giorno 1 la massima è stata addirittura di 34.9 °C, nel complesso il mese è stato uno dei settembre più freschi degli ultimi anni, superando solo in due giorni (1 e 3 settembre) i 30 °C. Anche le notti tropicali, 6, sono state in numero superiore rispetto alla media CLINO (3.6), ma decisamente poche se confrontate con gli ultimi due anni (14 nel 2022 e 13 nel 2023).

La minima assoluta dell’autunno, 1.7 °C, si è registrata il 22 novembre, mentre la massima più bassa, 7.5 °C, è stata rilevata proprio nell’ultimo giorno del trimestre.

Così come la media delle medie (15.6 °C), anche la media delle massime (19.1 °C) e soprattutto la media delle minime (12.8 °C) sono state superiori al corrispondente valore CLINO, in particolare per il contributo di ottobre.

Sul fronte delle precipitazioni settembre e ottobre sono stati caratterizzati da quantitativi di pioggia molto superiori alla norma. In particolare il primo mese ha registrato complessivamente 223.1 mm di pioggia, più del triplo del cumulato atteso: nella prima decade di settembre sono caduti ben 196.1 mm di cui 137.3 nella sola giornata del 5, caratterizzata anche da fenomeni temporaleschi. Ottobre ha registrato complessivamente 214.5 mm di pioggia mentre è ben diversa la situazione di novembre, che ha visto due soli giorni di pioggia e 3.5 mm di cumulato.

Tra fine ottobre e novembre sono stati 25 i giorni consecutivi senza precipitazioni. Nella serata del 21 novembre la caduta di pioggia mista a neve non ha dato luogo in città ad accumuli significativi.

La ventilazione che ha caratterizzato la stagione è stata dominata da correnti orientali, interrotte da episodi significativi di vento proveniente da nord-ovest. Il 22 novembre, durante un episodio di Föhn, è stata registrata la raffica più intensa, pari a 50 km/h.

* Il trentennio 1991-2020 è il CLINO – CLimatological NOrmal, il periodo di riferimento utilizzato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo.