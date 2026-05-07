Piazza Gasparri diventa giocabile

Milano, 7 maggio 2026 – Proseguono gli interventi di trasformazione strutturale delle piazze aperte cittadine. A pochi giorni dalla presentazione del progetto di riqualificazione dell’ambito di piazza Spoleto-Venini, l’Amministrazione è pronta a dare il via a un nuovo intervento di restyling che interesserà piazza Gasparri, nel cuore del quartiere Comasina.

I lavori avranno come obiettivi la rigenerazione dello spazio pedonale al centro del comparto, l’implementazione delle aree verdi e l’installazione di aree gioco innovative e sostenibili che esalteranno la funzione ludica e sociale della piazza. Quest’ultimo intervento sarà realizzato nell’ambito del più ampio progetto “Aree Gioco Diffuse per Spazi Pubblici più Sostenibili” e sarà finanziato tramite i fondi del programma nazionale “Metro Plus e Città Medie sud 2021-2027” FESR/FSE plus ottenuti dal Comune di Milano.

I lavori prenderanno il via a metà maggio e saranno articolati in due fasi. La prima, della durata di circa sette mesi, riguarderà la pavimentazione e gli arredi urbani. Nell’ambito di questo cantiere, infatti, è previsto il rifacimento della superficie della piazza con calcestruzzo drenante, il ripristino delle aree pavimentate con porfido, la manutenzione straordinaria dei muretti perimetrali delle aiuole e il potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica. In questa fase di lavori, la scalinata adiacente al Giardino don Paolo Gastaldi lascerà spazio a un’area verde più ampia e a una rampa pedonale che garantirà maggiore accessibilità alla piazza, impedendo al contempo la sosta irregolare in corrispondenza dello slargo stradale.

Terminati questi interventi, nei primi mesi del 2027 prenderà il via la seconda fase per la riqualificazione della piazza. In questo lotto di opere sono previste la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di un’area gioco innovativa, costituita da cinque elementi e progettata a partire dallo sguardo e dai desideri delle bambine e dei bambini del quartiere.

Le cinque nuove installazioni, realizzate in gran parte con materiali naturali e sostenibili, saranno distribuite in maniera diffusa su tutta la piazza, per favorire un uso spontaneo, inclusivo e plurale dello spazio pubblico. La scelta delle attrezzature ludiche è frutto di un percorso che ha coinvolto direttamente le bambine e i bambini del quartiere, attraverso laboratori condotti da AMAT che, con il supporto di Fondazione Aquilone, ha proposto attività di co-progettazione attraverso strumenti ludici per potere raccogliere le preferenze dei più piccoli. Il progetto è stato elaborato, quindi, con il coinvolgimento del territorio a partire dal Municipio 9 e dal Comitato di Quartiere Comasina.

Questo intervento, parte di un programma che prevede la realizzazione di un’area gioco per ogni Municipio, è tra i primi cinque progetti finalizzati alla creazione di spazi ludici innovativi. Gli altri progetti, che saranno realizzati a partire da giugno 2026, riguarderanno via Pacini, largo Gonzaga e i cortili delle case di edilizia popolare di via Palmanova e via Consolini.

“La cifra di questo intervento di trasformazione strutturale – dichiara l’assessore allo Spazio pubblico Marco Mazzei – è la creazione di una ‘piazza giocabile’, ovverosia di spazio pubblico pensato appositamente per soddisfare le esigenze delle bambine e dei bambini. Riprendendo e implementando quanto fatto nel 2019 nell’ambito del progetto ‘Vicini in piazza’, saremo in grado di dare una forma definitiva a piazza Gasparri che, nell’arco di pochi anni, è passata da area di sosta irregolare a cuore pulsante del quartiere e punto di riferimento per la scuola primaria che affaccia sulla piazza”.

“Proprio un anno fa – aggiunge l’assessora alla Partecipazione e ai Quartieri Gaia Romani – al Forum della Partecipazione, abbiamo presentato il masterplan Milano Bene Comune, fondato su un’idea di spazio pubblico più accessibile, condiviso e costruito insieme alla cittadinanza. Interventi come quello di piazza Gasparri danno concretezza a questa visione: nuovi spazi pedonali e aree gioco progettate con il contributo diretto dei bambini e delle bambine, in un dialogo costante con i Municipi. Un percorso che mette al centro le persone e rafforza il senso di comunità nei quartieri”.

Comune di Milano