Al via i lavori di depavimentazione in piazza Imperatore Tito

Lavori al via in piazza Imperatore Tito (Municipio 4), crocevia tra via Oltrocchi e via Pistrucci.

L’area sarà interamente riqualificata: il progetto – realizzato da MM S.p.a. – prevede la trasformazione di 800 mq di aree grigie e asfaltate in area verde e con superfici drenanti. Saranno inoltre piantumati 14 nuovi alberi per l’ombreggiamento e il raffrescamento della zona. L’intervento prevede anche l’allargamento dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’adeguamento dell’illuminazione sulla piazza.

“Abbiamo da poco inaugurato la nuova ‘piazza’ di via Toce riqualificata, depavimentata e con nuovo verde, alberi, arbusti, ma nel frattempo continuiamo a lavorare per la ‘città-spugna’ con un nuovo intervento in piazza Imperatore Tito – spiega l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Ancor più in queste settimane caratterizzate da un’ondata di calore che sta mettendo in ginocchio la nostra città e tutte le città italiane ed europee, le depavimentazioni assumono un ruolo fondamentale: togliere asfalto e sostituirlo con aree verdi, alberi, suoli drenanti in grado di mitigare l’effetto isola di calore, di assorbire le acque piovane e di rilasciare aria fresca, sarà il principale strumento per rendere le nostre città in grado di affrontare il caldo torrido che sempre più caratterizzerà le nostre estati. Il progetto di piazza Imperatore Tito, condiviso con il Municipio 4 e con il Presidente Stefano Bianco, che ringrazio per la collaborazione, è un intervento di cui beneficerà tutto il quartiere: a fronte di qualche disagio, di cui siamo ben consapevoli, i vantaggi saranno grandissimi e produrranno benessere e frescura. Negli stessi giorni di avvio del cantiere di depavimentazione, infine, partiranno anche i lavori di manutenzione ordinaria dell’area verde e giochi presente sulla piazza, per dare così ai cittadini e alle cittadine un’area curata e sempre più vivibile dalle persone”.

Gli interventi e la cantierizzazione partiranno dal rifacimento dei marciapiedi su via Pistrucci per proseguire poi sulla piazza. I lavori si chiuderanno entro i primi mesi del 2027.