Approvato il Pfte per il prolungamento della M3 verso Paullo

Milano, 8 agosto 2026 – La Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del prolungamento della M3 lungo la direttrice Paullese, passaggio necessario per consentire al Comune di presentare la candidatura dell’intervento ai futuri bandi di finanziamento, in particolare a quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al trasporto rapido di massa.

Il progetto individua come soluzione progettuale il prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato fino a Peschiera Borromeo, con la realizzazione di due nuove stazioni e circa quattro chilometri di nuova linea. Prevista anche la realizzazione di un parcheggio di interscambio multipiano, di circa 1315 posti auto, in prossimità del nuovo capolinea.

L’intervento è il risultato di un percorso di progettazione e confronto istituzionale avviato nel 2019 e sviluppato da Comune di Milano e MM S.p.A. con gli enti locali interessati.

Nel corso degli studi sono state valutate diverse alternative, tra cui una soluzione integrata con una nuova linea metrotranviaria fino a Paullo. Gli approfondimenti tecnico-economici, condivisi nel tavolo che riunisce tutti gli enti coinvolti nel progetto, hanno però evidenziato che l’unica soluzione sostenibile sotto il profilo del rapporto costi-benefici è il prolungamento della linea M3 fino a Peschiera Borromeo, associato a un riassetto delle linee del trasporto pubblico. Nonostante l’esame di diversi scenari, infatti, le prestazioni offerte dalla metrontranvia non sono risultate molto diverse da quelle garantite dalla rete di autolinee su gomma.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, consegnato da MM S.p.A. il 30 giugno 2026 scorso al Comune di Milano, prevede un quadro economico complessivo pari a 772 milioni di euro, comprensivi di IVA e oneri.

«L’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – rappresenta un passo avanti concreto nel disegno complessivo di potenziamento del trasporto pubblico dell’area metropolitana: è infatti la condizione necessaria per candidare l’opera ai bandi di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Milano ha scelto di investire con decisione nello sviluppo della rete metropolitana: dopo l’inaugurazione della M4, sono già in campo oltre 2 miliardi di euro tra opere in corso e in fase di affidamento. Sono partiti a febbraio i cantieri per il prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio ed è stata pubblicata a giugno la gara d’appalto internazionale per il prolungamento della M5 fino a Monza, un’opera dal valore complessivo di circa 1,9 miliardi di euro, con undici nuove fermate, che per la prima volta unirà con una metropolitana il capoluogo e il cuore della Brianza”.