Per garantire un supporto alle persone anziane e fragili che trascorrono l’estate in città e possono trovarsi in difficoltà a causa delle alte temperature o della solitudine, riparte “Milano Aiuta Estate”, il piano che prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ordinari e l’avvio di attività ricreative nei quartieri.

“Come ogni anno, nei mesi estivi si potenzia la rete di supporto e sostegno che abbiamo costruito negli anni per stare accanto a chi è da solo. Un impegno – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – che contempera l’attenzione alle esigenze di tipo assistenziale e quella di socialità delle persone. Gli operatori e le operatrici impegnati su entrambi i fronti avranno l’importante compito non solo di attivare le prestazioni necessarie – dall’assistenza domiciliare alla consegna dei pasti – ma anche e soprattutto di intercettare il bisogno inespresso e allertare i servizi competenti per assicurarci che i milanesi e le milanesi che restano in città a luglio e agosto abbiano un’estate serena”.

Il contact center comunale 02.02.02

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, è possibile chiedere aiuto e ricevere informazioni sui servizi che possono essere attivati per le persone vulnerabili: si va dal semplice orientamento ai servizi del territorio all’assistenza domiciliare, dalla consegna dei pasti a domicilio al sostegno relazionale telefonico al supporto per l’igiene personale e della casa.

Oltre a rispondere alle sollecitazioni di chi chiede aiuto, il Comune fa un lavoro di monitoraggio attivo delle persone particolarmente fragili segnalate dai servizi sanitari. In caso di ondate di calore, infatti, gli operatori li contatteranno – sono oltre 850 i casi segnalati – per sincerarsi delle loro condizioni e dei loro eventuali bisogni.

Alla parte assistenziale del piano, si aggiunge, come ogni anno, una parte che riguarda la socialità che ha l’obiettivo di coinvolgere in attività ricreative le persone più anziane che non hanno una rete di relazioni consolidata in città o le cui famiglie sono lontane o si assentano temporaneamente per le vacanze.

Il Comune ha previsto un palinsesto di iniziative culturali dedicate a chi rimane in città nei mesi estivi, e accessibili previa iscrizione alla mail WS.pianosocialita@comune.milano.it o chiamando il contact center 02.02.02, che avranno luogo nei musei e in altri centri culturali (Mudec, GAM, Museo di Storia Naturale, Museo del Risorgimento, Casa della Memoria, Palazzo Morando, Fabbrica del Vapore, Casa Museo Boschi di Stefano). Si tratta di percorsi sulla Resistenza, l’arte, la storia.

Diverse, inoltre, le attività nelle Case di Quartiere, anche in estate: dal ballo al gioco delle carte, dalla lettura condivisa alla ginnastica dolce, dal tai chi ai pranzi condivisi, dalle bocce agli scacchi, dalla musica dal vivo alla pittura, dalle tombolate al decoupage, dalle passeggiate alle visite guidate, dallo yoga al cucito. I fruitori delle Case avranno inoltre la possibilità di avere alcuni ingressi gratuiti alla piscina dei Bagni Misteriosi.