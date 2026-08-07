Mondiali di Wakeboard 2026: il primo oro iridato è azzurro

È una giornata storica quella vissuta sul bacino del Lago del Salto ai Campionati del Mondo di Wakeboard 2026. Tra semifinali e prime finali, l’Italia sale sul gradino più alto del podio iridato con Noa Gualtieri, oro nella categoria Under 14 Boys: il primo titolo mondiale azzurro di questa edizione, che accende l’entusiasmo di un movimento in piena crescita.

Proprio la finale Under 14 Boys regala la copertina di giornata: Noa Gualtieri domina e si laurea campione del mondo, precedendo l’australiano Cruze Hazep, argento, e il messicano Leonardo Solis, bronzo. Buona prova anche per l’altro azzurro Matteo Peretto, quinto al traguardo.

Arriva subito una seconda medaglia dalla finale Over 40 Veteran Women, dove Annalisa Di Coratoconquista uno splendido bronzo, alle spalle della brasiliana Mariana Osmak, oro, e dell’australiana Amber Smith, argento.

Sfiorano il podio, invece, le portacolori della finale Under 14 Girls: Vittoria Boleso chiude quarta e Vittoria Rizzitelli quinta, a un soffio dalle medaglie, in una gara vinta dalla francese Manon Duparkydavanti alla connazionale Joanne Courand e alla taipeiana Cheng-Ya.

Grandi notizie anche dalle semifinali, che disegnano un’Italia da protagonista nelle finalissime. Nella categoria regina degli Open Men gli azzurri hanno pagato un sorteggio durissimo: cinque italiani in gara, ben quattro concentrati nella stessa heat, con soli tre pass disponibili per batteria. In un vero e proprio derby anticipato, stacca il biglietto per la finale Federico Dal Lago, in una heat completata dall’americano Tyler Higham e dall’australiano Nic Rapa. Nella seconda semifinale vola in finale anche Massimiliano Piffaretti, insieme all’australiano Sam Brown e al britannico Luca Kidd.

Doppia gioia tra le Open Women: conquistano l’accesso alla finale Alizée Piana e Alice Virag, mentre si ferma in semifinale Chiara Virag.

En plein, infine, tra i più giovani del vivaio azzurro. Tra le Junior Women dominano le italiane: Veronica Riva chiude prima e Carolina De Lellis seconda, entrambe in finale con pieno merito. Tra i Junior Men raggiungono l’ultimo atto Matteo Molinari, addirittura primo nella propria semifinale, e Giancarlo Iacorossi; si arrende invece Manfredi Giannola.

Le competizioni vivono ora il loro atto conclusivo: domani sul Lago del Salto vanno in scena le attese finalissime dove l’Italia proverà ad arricchire ancora un medagliere già impreziosito dal primo oro.