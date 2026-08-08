75 anni di INFN. La comunità, la storia, il futuro della ricerca in fisica fondamentale in Italia

Oggi, 8 agosto 2026, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare celebra il suo 75° anniversario: tre quarti di secolo che hanno scritto la storia della ricerca in fisica fondamentale in Italia. Una storia costruita dalla comunità dell’INFN, giorno dopo giorno, con dedizione, competenza e spirito di collaborazione. Una storia fatta di risultati e scoperte, innovazioni tecnologiche, impegno al servizio della società e formazione di giovani ricercatrici e ricercatori. L’anniversario dell’INFN viene celebrato con l’emissione di un francobollo dedicato della serie tematica ‘Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano’.

“Celebrare i 75 anni dell’INFN significa celebrare tutte le persone che, con spirito di comunità, visione, passione, professionalità, condivisione, hanno costruito e continuano a costruire ogni giorno la storia e il futuro del nostro Istituto, della fisica e della nostra cultura”, commenta il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli. “L’INFN celebra questo anniversario con un francobollo dedicato, che riconosce il valore non solo di una delle principali istituzioni scientifiche nazionali ma anche della sua comunità, unita dalla dedizione alla ricerca e dall’impegno per generare nuove conoscenze e innovazioni, per poi metterle a disposizione della società”.

Fondato nel 1951, l’INFN è oggi uno dei principali enti pubblici di ricerca italiani vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nato anche grazie alla capacità di visione di Edoardo Amaldi per raccogliere e proseguire gli studi di fisica avviati da Enrico Fermi e dalla sua scuola, i Ragazzi di via Panisperna, l’INFN ha come missione lo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che governano l’universo.

Nel corso della sua storia, ha contribuito con ricerche teoriche e sperimentali ai più importanti progressi della fisica delle particelle, della fisica nucleare, della fisica astroparticellare. Tra questi, anche scoperte, come quelle del bosone di Higgs e delle onde gravitazionali per citare le più recenti, il cui valore è stato riconosciuto con il Premio Nobel.

L’INFN è una comunità, distribuita su tutto il territorio, con Laboratori e Centri Nazionali, Sezioni e Gruppi collegati, che collabora per le sue attività scientifiche con università, enti di ricerca e industrie, partecipa ai maggiori progetti internazionali, gestisce infrastrutture di ricerca di eccellenza, e condivide conoscenze e applicazioni con la società. E dopo settantacinque anni, l’INFN continua a guardare avanti con la stessa curiosità e passione che ha sempre avuto fin dalla sua istituzione.

“Questo anniversario è per noi anche l’occasione per guardare avanti con fiducia e responsabilità, consapevoli che la forza dell’INFN risiede nella capacità di costruire il futuro affrontando insieme le grandi sfide scientifiche e tecnologiche”, conclude il Presidente Antonio Zoccoli.

Il francobollo

Riproduce una veduta dall’alto del sincrotrone, il primo acceleratore di alta energia realizzato in Italia nei Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da un gruppo di giovani ricercatori, ed entrato in funzione a pieno regime nel 1959. In alto a sinistra, su sfondo blu, spicca il logo dell’INFN, accompagnato da un dettaglio grafico ispirato alle tracce lasciate dalle particelle nei rivelatori. Il francobollo, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’8 agosto 2026 per celebrare i settantacinque anni dalla istituzione dell’INFN, appartiene alla serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”.

È possibile richiedere l’annullo ‘Primo Giorno di Emissione’ nello Spazio Filatelia di Roma, in piazza San Silvestro 20, dall’8 agosto fino al 19 ottobre, dalle 8.00 alle 20.00, mentre il francobollo e i prodotti filatelici correlati sono disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli Spazi Filatelia del territorio nazionale, e anche sul sito filatelia.poste.it