Pubblicato il bando per l’affidamento del servizio del canile del Comune di Milano

Milano, 22 luglio 2026 – È online il bando per la ricerca di un nuovo gestore del canile del Comune di Milano.

Un servizio importante ed essenziale per la città a cui l’Amministrazione dedica oltre 2,1 milioni di euro per i prossimi tre anni di servizio, con un aumento dell’importo a base di gara del 34% rispetto alla precedente gara.

Il canile del Comune di Milano, si trova in via Aquila (zona Forlanini) e dal 2008 accoglie cani in difficoltà, sequestrati, cani rinvenuti sul territorio o ceduti per gravi motivi personali, in un’area che si estende per oltre 35mila metri quadrati, tra parco, aree sgambo, aree box e uffici.

Tra gli obiettivi del bando, oltre alla continuità del servizio e quindi alle attività di custodia e al benessere della comunità canina, alle attività amministrative, di inserimento dei nuovi arrivati, del recupero e riabilitazione comportamentale degli ospiti per cui si riscontrano particolari necessità, anche il raggiungimento e il mantenimento delle loro migliori condizioni di benessere fisico e psicologico e la diffusione del concetto di “adozione consapevole”, incentivando l’adozione di un animale anche anziano o malato, piuttosto che orientarsi all’acquisto.

Fondamentale, inoltre, l’incremento degli affidi pur valutando attentamente la persona o famiglia adottante, nell’ottica di garantire all’animale la minima permanenza presso la struttura, ma nella certezza di assicurargli la migliore adozione possibile, che viene verificata anche con controlli post-affido.

Le candidature dei soggetti interessati possono essere presentate entro il 3 settembre 2026.

Link al bando