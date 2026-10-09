Al via il Forum della Rigenerazione urbana

Milano, 9 ottobre 2026 – “Le trasformazioni urbane in rapporto alla Milano Metropolitana, la valorizzazione di quanto fatto, i progetti in corso: torniamo a parlare di urbanistica in città, dall’abitare accessibile allo spazio pubblico alla variante parziale del Piano di Governo del Territorio che discuterà il Consiglio comunale, una città che cambia il suo rapporto con il verde e definisce nuove linee strategiche per il futuro. Affrontare i cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti sfavorevoli per cittadini e cittadine sono obiettivi al centro dell’agenda urbana e metropolitana”.

Con queste parole, la Vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo commenta l’edizione 2026 del Forum della Rigenerazione urbana: tre giornate, dal 13 al 15 ottobre, presso l’ADI Design Museum di piazza Compasso d’Oro 1, per parlare delle nuove sfide e priorità, e delineare le strategie per la Milano che verrà.

L’edizione di quest’anno, infatti, propone confronti e incontri dedicati alle trasformazioni della città e del suo territorio metropolitano, mettendo in relazione visione strategica, strumenti urbanistici, progetti urbani e modelli di governance.

“Tre giornate – riprende la Vicesindaca – per confrontarsi e ragionare sui principali temi che investono l’attualità dell’urbanistica, con un affondo sulla variante parziale del PGT, importante per riallineare le modalità attuative, riordinare alcune disposizioni e affidare alla prossima Amministrazione una visione che valorizzi i Municipi, la Città e tutta l’area metropolitana”.

Si parte martedì 13 ottobre, alle ore 10.30, e si prosegue fino a giovedì 15. Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala porterà i suoi saluti nel corso della sessione pomeridiana di giovedì, alle ore 16.

Ad aprire la prima giornata, dopo l’intervento della Vicesindaca Scavuzzo, sarà una Lectio Magistralis di Stefano Mancuso, Neurobiologo delle piante, direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia vegetale, che vuole essere una riflessione sul rapporto tra città e ambiente naturale.

In seguito, si parlerà di “Milano Metropoli 2035”, titolo della tavola rotonda cui, tra gli altri, parteciperanno i Presidenti del Parco Sud e del Parco Nord.

Si parlerà anche del progetto che coinvolge PizzAut e la Iulm, con il nuovo ristorante che tra qualche mese aprirà nel campus universitario.

La seconda giornata sarà dedicata agli strumenti per governare la trasformazione urbana, attraverso la presentazione dei “Quaderni per Milano” del Centro Studi PIM, dopo il ciclo di incontri tenuti tra giugno e luglio scorsi, e un approfondimento sulla revisione normativa parziale del PGT in corso con la consultazione delle parti sociali.

A seguire, il racconto della città che si rigenera affidato al dialogo tra Stefano Salata del Politecnico e Giulia Ragnoli, architetto responsabile dell’Unità City Operation del Comune di Milano.

Nel pomeriggio è previsto anche un sopralluogo alla ex caserma Mameli di viale Suzzani per illustrarne il futuro (i posti sono limitati, previa Registrazione online).

La terza giornata, infine, porterà il confronto dalla scala municipale fino a quella metropolitana: alle ore 16 sarà il Sindaco Sala a introdurre il dialogo tra le città metropolitane di Milano, Roma e Napoli sul tema della governance. Ci sarà spazio anche per le politiche dello spazio pubblico, con l’Atlante dei Quartieri, il piano di interventi che ridisegna la città di prossimità.

Nel suo insieme, il Forum propone quindi un percorso che parte dalla visione della metropoli, passa attraverso gli strumenti di pianificazione e arriva alla dimensione concreta dei quartieri e dello spazio pubblico. Un’occasione di confronto tra amministrazioni, istituzioni, professionisti e ricercatori per discutere come costruire gli strumenti per governare le trasformazioni, i nuovi bisogni e le nuove esigenze di Milano e del suo territorio metropolitano.

La partecipazione agli incontri è libera, tutto il programma al link.