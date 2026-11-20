Milano, 20 novembre 2026 – La Giunta di Palazzo Marino ha approvato il Progetto biblioteconomico esecutivo della BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura la cui costruzione è in dirittura d’arrivo nell’area di Porta Vittoria.

Il documento definisce l’identità e il quadro culturale di riferimento per l’avvio delle attività della BEIC. Gli indirizzi stabiliscono che si integrerà nel Sistema Bibliotecario di Milano senza pregiudicarne l’unitarietà e che il servizio bibliotecario continuerà ad essere gestito direttamente dal Comune. Il trasferimento nel nuovo edificio delle collezioni della Biblioteca Sormani, delle attività necessarie al funzionamento del Sistema Bibliotecario di Milano e del personale comunale ad esse dedicato avverrà in modo da preservare la continuità operativa e l’unità gestionale della rete bibliotecaria civica, poiché si inseriscono nel quadro dell’organizzazione e dello sviluppo del servizio bibliotecario pubblico, competenza esclusiva del Comune di Milano.

Entro la fine dell’anno, in attuazione della “legge del 2%” sull’arte negli edifici pubblici, sarà inoltre emanato un concorso artistico per la realizzazione di un’opera originale da collocare all’interno dell’edificio o nella piazza antistante.

“Con questa delibera compiamo un nuovo importante passaggio verso la realizzazione della BEIC – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. La delibera declina infatti chiaramente la sua identità culturale e definisce con chiarezza la funzione pubblica che è chiamata a svolgere, nel pieno rispetto della natura istituzionale del servizio bibliotecario”.

La vocazione europea della BEIC si svilupperà lungo quattro direttrici: le collezioni, con particolare attenzione alla storia, alla cultura e alla società europea e ai grandi classici della tradizione umanistica e scientifica; le attività culturali, con iniziative dedicate al dibattito pubblico, alla cittadinanza europea e alle nuove generazioni; le reti internazionali, attraverso partenariati con biblioteche, università e istituzioni culturali; l’inclusione e la cittadinanza, per fare della biblioteca uno spazio aperto a studenti, ricercatori e cittadini di ogni età e provenienza.

“Con oltre 2mila postazioni, 170mila volumi a scaffale aperto e 2,5 milioni di libri conservati nel deposito automatizzato – conclude l’assessore Sacchi – la BEIC sarà la più grande public library italiana e si inserirà nel panorama delle principali istituzioni bibliotecarie europee e internazionali di questo genere”.

Parallelamente alla realizzazione dell’edificio, il Comune sta portando avanti gli interventi necessari a garantire la piena operatività della biblioteca: dal deposito robotizzato all’ecosistema digitale, dagli allestimenti degli spazi alle dotazioni tecnologiche.