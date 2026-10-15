“Higher”, il nuovo singolo dei Take That

Milano, giovedì 15 ottobre 2026 – I Take That hanno pubblicato un altro brano tratto dal prossimo album Dreamers disponibile dal 20 novembre. Il nuovo singolo Higher è il quinto brano a essere pubblicato dal nuovo album ed è stato presentato in anteprima questa mattina da Vernon Kay su BBC Radio 2.

Il nuovo album Dreamers si sta delineando come la perfetta rappresentazione dell’essenza dei Take That, tra passato e presente; brani ricchi di melodie coinvolgenti e ritornelli che restano subito in testa, capaci di spaziare tra diversi generi: dal pop radiofonico energico e trascinante al folk, passando per la house, le classiche ballate al pianoforte e il maestoso pop orchestrale.

L’ultimo singolo pubblicato, Higher, è un brano dalle sonorità disco, con Howard Donald alla voce principale, perfettamente in linea con lo spirito della nuova produzione: 12 tracce di pop rinnovato, energico e sognante.

L’uscita dell’album arriva al termine di un anno di riflessione per la band, segnato dal successo del documentario Netflix, che ha raggiunto il primo posto in classifica, e dal trionfale tour estivo Circus, durante il quale il gruppo si è esibito davanti a oltre 700.000 fan nel Regno Unito e in Irlanda.

Durante la realizzazione dell’album, la band ha scelto di aprire le porte del proprio mondo, cogliendo l’occasione per collaborare con vecchi e nuovi amici e celebrare le qualità senza tempo dei Take That: armonie vocali, una straordinaria abilità musicale e una costante evoluzione sonora.

Si parte con Wonderkids, un brano diretto e ironico che racconta il percorso della band, con un approccio musicale che richiama quello di classici dei Take That come Patience e Back For Good. Si arriva poi a Masterpiece, il brano di chiusura scritto insieme a Tom Odell, impreziosito da molteplici stratificazioni di pianoforte delicato.

In questo nuovo lavoro la band ha allargato i propri orizzonti e si è concessa la libertà di esplorare nuove direzioni. È un album audace, celebrativo, che racchiude tutto ciò che i fan hanno sempre amato della band, continuando al tempo stesso a far evolvere il suo sound. Un disco ricco di energia, ottimismo ed emozione, che celebra il percorso compiuto finora guardando con decisione al futuro.

La prossima estate vedrà la band protagonista del Dreamers Tour

Il più grande tour europeo degli ultimi anni, con 31 concerti in 31 città e 16 Paesi. Il tour comprenderà festival, concerti all’aperto in luoghi suggestivi e appuntamenti in alcuni dei più iconici locali e spazi dedicati alla musica in Europa. La band proporrà i brani di Dreamers, insieme ai grandi classici del proprio repertorio, per uno spettacolo pensato per coinvolgere e divertire il pubblico di tutte le età.

Il tour prenderà il via il 3 giugno in Svizzera, per poi fare tappa in Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Svezia, Francia, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Spagna, Italia e Austria, prima di concludersi con l’ultima data in Germania il 23 luglio.

Il 2026 è stato finora un altro anno ricco di successi per la band, che non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. Ogni nuovo brano pubblicato ha conquistato i fan, alimentando l’attesa per l’imminente uscita di Dreamers.

Tracklist dei Take That di Dreamers:

Wonderkids You’re A Superstar Best Heartbreak Sweet July Higher Who Do You Think You Are Dreamers Feel My Love Change of Season My Love Is Yours Saint Masterpiece

Info sui Take That

Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen sono i Take That del 2026 e portano avanti l’eredità di una delle band di maggior successo nella storia delle classifiche britanniche, con oltre 45 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 12 hit arrivate al numero 1 nel Regno Unito.

Nati come formazione di cinque elementi nel 1989, conquistarono immediatamente il successo: i loro primi due album raggiunsero rispettivamente il numero 2 e il numero 1 delle classifiche. Il terzo album, Nobody Else, consacrò il loro successo internazionale, vendendo oltre sei milioni di copie e raggiungendo la vetta delle classifiche in undici Paesi.

L’uscita dalla band di Robbie Williams portò allo scioglimento del gruppo nel 1996 e a stare nove anni lontani dalle scene, prima che i quattro membri rimasti si riunissero per The Ultimate Tour nel 2005. Da quel momento, prese il via una delle più grandi reunion nella storia della musica britannica: i Take That arrivarono, infatti, a pubblicare tre album al numero 1 in appena quattro anni.

Il ritorno di Robbie Williams per Progress, nel 2011, permise alla band di infrangere i record britannici, conquistando il primato per l’album più venduto più velocemente del XXI secolo e per il tour più venduto più velocemente di sempre. La seconda uscita di Williams dalla band, insieme a quella di Jason Orange, lasciò i tre membri rimasti a pubblicare III e Wonderland, uscito nel 2017, certificati rispettivamente platino e oro.

La band ha celebrato il 30° anniversario con l’uscita di Odyssey nel 2018, un greatest hits che raccoglie versioni splendidamente reinterpretate di alcuni dei loro brani più celebri, tratti da una carriera lunga ormai tre decenni. L’album ha debuttato direttamente al numero 1 delle classifiche, seguito nel 2019 da un acclamato tour negli stadi e nelle arene del Regno Unito e dell’Europa.

Con l’uscita del loro nono album in studio, This Life, nel 2023, la band ha conquistato il suo nono album al numero 1 e l’album più venduto dell’anno nel Regno Unito da parte di un artista britannico, superando in termini di vendite l’intera Top 25 messa insieme.

Nell’aprile 2024, i Take That sono tornati on the road con l’imponente This Life On Tour, che ha totalizzato oltre 700.000 biglietti venduti in 41 date e 15 città del Regno Unito, diventando il tour di un artista britannico con il maggior numero di biglietti venduti quell’anno.

Il 2026 è stato finora un altro anno ricco di successi per la band, con l’uscita a febbraio del documentario Netflix più visto al numero 1, il gran finale dell’imponente tour negli stadi The Circus Live, durante il quale sono stati venduti oltre 736.000 biglietti, e l’uscita del loro decimo album in studio, prevista per la fine dell’anno.