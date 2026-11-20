Milano, 20 novembre 2026 – Il Comune di Milano avvia il percorso per la nascita della Rete dei live club milanesi, con l’istituzione del Registro e la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli operatori del settore.

L’iniziativa punta a riconoscere e valorizzare il ruolo culturale, sociale e aggregativo dei locali e degli spazi che ospitano musica dal vivo, promuovendo una collaborazione stabile tra l’Amministrazione e le realtà attive sul territorio. Il Registro consentirà di costruire una mappatura aggiornata degli spazi cittadini, delle loro caratteristiche e delle attività realizzate.

L’adesione alla rete permetterà di favorire il coinvolgimento dei live club nei principali appuntamenti e progetti musicali promossi o sostenuti dal Comune, tra cui Piano City Milano, Milano Music Week e JazzMi, e di sviluppare occasioni di confronto e collaborazione con gli operatori. Il Registro sarà inoltre la base per lo sviluppo di possibili misure di valorizzazione, promozione, semplificazione amministrativa e sostegno.

“I Live Club sono una parte fondamentale dell’identità culturale di Milano – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Sono luoghi in cui la musica si produce, si ascolta e si sperimenta, spazi di incontro e aggregazione che contribuiscono alla vitalità dei quartieri e alla crescita di nuovi talenti. Con la nascita della Registro vogliamo riconoscere questo patrimonio, metterlo in connessione e costruire un rapporto più stabile tra l’Amministrazione e chi ogni giorno lavora per tenere viva la scena musicale cittadina. È un primo passo per sviluppare politiche sempre più concrete a sostegno della musica dal vivo, della produzione contemporanea e degli spazi indipendenti”.

Le candidature dovranno essere trasmesse entro il 14 gennaio 2027, secondo le modalità richieste nell’Avviso pubblicato sul sito del Comune di Milano.

Possono presentare domanda imprese, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e soggetti pubblici che gestiscano spazi nel territorio del Comune di Milano e vi svolgano attività continuativa di musica dal vivo, attività culturali e creative contemporanee.

Tra i requisiti richiesti figurano lo svolgimento di attività culturali e musicali aperte al pubblico da almeno un anno e una programmazione continuativa e di qualità, con particolare attenzione alla musica contemporanea e ai progetti originali.

Il Registro dei Live Club sarà presentato all’interno della Milano Music Week durante il talk “Dentro i live club di Milano. Il valore dei live club per la città e il nuovo Registro per sostenerne il futuro” che si terrà domani, sabato 21 novembre, alle ore 15.30 alla Fabbrica del Vapore, alla presenza dell’assessore Tommaso Sacchi. L’incontro, moderato da Linus, sarà anche un invito ai live club ad aderire al Registro e a partecipare al percorso.