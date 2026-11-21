C’è un nuovo itinerario tutto da scoprire per gli amanti del turismo lento: il Cammino dei Borghi Riflessi intorno al Lago d’Iseo. Cento (e uno) chilometri percorribili in sei tappe, tra vicoli storici nei centri abitati, antiche mulattiere immerse nella vegetazione e sentieri panoramici sospesi sul lago, ammirando paesaggi sempre diversi fino a raggiungere l’isola lacustre abitata più grande d’Europa e uno dei borghi più belli d’Italia: Monte Isola.

Realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Itinerari ed Eventi inLombardia 2026”, il Cammino dei Borghi Riflessi, ben segnalato, si snoda su 55 km di sentiero e 46 km di strada, con un dislivello positivo giornaliero tra i 300 e i 900 metri (per il tratto più impegnativo è prevista una variante in pianura) e un’altitudine massima di 1.044 metri sul Monte Creò.

L’itinerario può essere completato in momenti diversi, per esempio in due o tre fine settimana, grazie ai collegamenti tra le varie tappe in autobus e (per la sponda bresciana) in treno, ed è perfetto anche in questo periodo, quando i boschi sulle montagne si tingono dei caldi colori autunnali. Ma pure d’inverno regala paesaggi incantati: nelle giornate più terse, infatti, il lago risplende di luce e le cime innevate delle Prealpi appagano lo sguardo degli escursionisti.

Il Cammino dei Borghi Riflessi – Le sei tappe

Tappa 1 – Da Iseo a Paratico

Il viaggio prende il via dal cuore di Iseo e accompagna i camminatori lungo la riva meridionale del lago, tra porticcioli, uliveti e scorci sulle Torbiere del Sebino. Si attraversa Clusane d’Iseo, antico borgo di pescatori celebre per la tradizionale tinca al forno e dominato dal trecentesco Castello Carmagnola. Il percorso si allontana poi dalla costa per salire tra vigneti e castagneti sul Monte Alto, regalando suggestive vedute panoramiche. Una passeggiata tra natura e storia che si conclude sul lungolago di Paratico, con la possibilità di scoprire il sorprendente Bosco dei Taxodi.

Tappa 2 – Da Sarnico a Vigolo

Dalla vivace Sarnico, con i suoi celebri Cantieri Riva e le eleganti ville Liberty, il cammino segue il lungolago fino a Predore, tra architetture storiche e testimonianze romane. Da qui inizia una delle salite più spettacolari dell’itinerario: il Sentiero dei Fiori, sospeso sopra le falesie del Corno di Predore, offre panorami straordinari. Tra boschi di felci e castagni, antiche mulattiere e santuari, il percorso si addentra in un paesaggio sempre più montano. La giornata si conclude a Vigolo, piccolo borgo raccolto in posizione privilegiata, dove il lago si mostra in tutta la sua bellezza.

Tappa 3 – Da Vigolo a Riva di Solto

Una tappa dedicata alle grandi vedute, che conduce alla scoperta delle montagne che abbracciano il Lago d’Iseo. Dal Monte Saresano si raggiunge il Monte Creò, a 1.044 metri, il punto più alto dell’intero cammino, con una vista aperta sui due versanti del territorio. La discesa attraversa boschi di castagni e la suggestiva Valle di Fonteno, fino all’omonimo borgo montano, caratterizzato da vicoli in pietra e antiche case-torri. Da qui, una secolare mulattiera collega la montagna alla riva, accompagnando i camminatori fino a Riva di Solto, uno degli angoli più romantici del lago.

Tappa 4 – Da Riva di Solto a Pisogne

Un susseguirsi di scenari spettacolari accompagna questa tappa lungo la sponda settentrionale del lago. Si parte dall’Orrido del Bogn, con le sue imponenti pareti rocciose a picco sull’acqua cristallina, per proseguire lungo sentieri panoramici sospesi tra boschi e montagne. Tra le meraviglie naturali si incontra anche la Gola del Tinazzo, profonda incisione scavata nei millenni dal torrente Borlezza. Il percorso attraversa poi Castro e Lovere, anch’esso annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, con il suo elegante centro storico, i palazzi signorili e il lungolago. Gli ultimi chilometri seguono il corso del fiume Oglio, tra paesaggi rurali e campi aperti, fino a Pisogne, che accoglie i camminatori a fine giornata, illuminata dalla luce del tramonto.

Tappa 5 – Da Pisogne a Sale Marasino

Una tappa che offre due modi diversi di vivere il territorio: la variante bassa segue la spettacolare ciclopedonale Vello-Toline, un percorso di circa dieci chilometri tra gallerie, pareti rocciose e scorci mozzafiato, letteralmente sospeso tra montagna e lago. La variante alta si inoltra invece nei boschi di Zone, con la possibilità di raggiungere la vetta più iconica del lago: la Corna Trentapassi. Lungo il percorso si incontrano le straordinarie Piramidi di Terra, monumenti naturali modellati dall’erosione e protetti da una riserva. Riuniti a Marone, i due itinerari proseguono tra lungolago e antiche mulattiere fino all’Eremo di San Pietro e al borgo di Sale Marasino.

Tappa 6 – Da Sale Marasino a Iseo

La tappa conclusiva ha come protagonista Monte Isola, la montagna che emerge dalle acque si svela attraverso borghi medievali, terrazzamenti a uliveti e piccoli porticcioli con le tradizionali imbarcazioni dei pescatori. Vale la fatica una piccola deviazione sul percorso per raggiungere il Santuario della Madonna della Ceriola, sulla sommità dell’isola, per ammirare uno straordinario panorama del lago a 360 gradi. Tornati sulla terraferma, il cammino prosegue attraverso le frazioni collinari di Sale Marasino, Sulzano e il romantico nucleo storico a lago (reso famoso nel 2016 dall’installazione temporanea The Floating Piers degli artisti Christo e Jeanne-Claude) e l’Antica Strada Valeriana fino a Pilzone. L’arrivo a Iseo, nello stesso luogo da cui tutto era iniziato, suggella un viaggio che racconta l’anima più autentica del Lago d’Iseo.