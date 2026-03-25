Maltempo: allerta arancione per rischio vento forte

Milano, 25 marzo 2026 – Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio vento forte dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo. L’allerta si trasforma in arancione (moderata) a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 26 marzo, e fino alle ore 21, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h.

Date le previsioni delle prossime ore si è resa necessaria la chiusura dei parchi della città per la giornata di domani, giovedì 26 marzo; resteranno di conseguenza chiuse le scuole che si trovano al loro interno e i musei, le attività commerciali, le biblioteche e i servizi sociali, ad esempio il Museo di Storia Naturale, il Planetario, le biblioteche del Parco Sempione, Chiesa Rossa e Villa Litta, i CAM e i Centri Diurni Disabili che si trovano all’interno dei parchi.

Anche i cimiteri domani saranno chiusi al pubblico, tranne che per i parenti stretti coinvolti nelle esequie già programmate.

Gli esercizi commerciali con dehors e gli esercenti dei mercati scoperti della città dovranno tenere chiusi tendoni e ombrelloni e ancorare con attenzione le strutture mobili.

È molto importante durante l’allerta meteo, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Infine è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie.

In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

I cittadini e le cittadine che desiderano restare sempre informati sui rischi meteorologici possono collegarsi al sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano registrandosi al link oppure scaricando l’app gratuita per sistemi operativi IOS e Android.