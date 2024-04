Dove e come è meglio installare un flussometro

Non importa quanto funzioni bene un apparecchio o uno strumento: installarlo in modo errato può rovinare tutto. Questo vale per tutti i dispositivi, da quelli complessi fino a quelli più semplici, come il flussometro, detto anche “misuratore di portata”.

Se vogliamo che il nostro flussometro misuri correttamente i valori di liquidi e gas che scorrono all’interno di una tubatura, è fondamentale montarlo correttamente, considerando anche il tipo di strumento che si ha a disposizione.

Nell’articolo di oggi troverai alcune indicazioni su come e dove installare un flussometro in modo da garantirne il funzionamento corretto e duraturo.

Dove acquistare un flussometro

Il flussometro è ciò che chiamiamo comunemente “contatore” (anche se non è corretto farlo) e viene usato per misurare il consumo di acqua calda e acqua fredda all’interno delle abitazioni. In molti casi, questi strumenti vengono installati e sostituiti da professionisti a chiamata.

Nel caso in cui avessi deciso di sostituire o installare tu il flussometro, sappi che può essere acquistato online su RS o altri siti e-commerce, oppure nei negozi fisici specializzati in strumentistica e idraulica.

Essendo un apparecchio molto diffuso, non avrai alcuna difficoltà a trovarlo.

Informazioni generali sull’installazione

Indipendentemente dal modello prescelto e dalla tecnologia impiegata dallo strumento per eseguire le misurazioni, esistono alcune linee guida che devono essere tenute in considerazione durante l’installazione di un flussometro.

Prima di tutto, deve trovarsi in ambienti non esposti alle basse temperature, soprattutto in inverno. Quanto la temperatura scende sotto lo zero, infatti, può modificare la struttura del liquido o del gas misurati e incidere sul corretto funzionamento dell’apparecchio.

Inoltre, il flussometro deve essere inserito in una custodia o in un alloggiamento così da proteggerlo dalla luce solare diretta ed evitarne, quindi, il surriscaldamento.

Infine, i misuratori di portata non dovrebbero essere mai installati in presenza di forti campi magnetici e di vibrazioni tali da compromettere il corretto funzionamento.

Consigli sull’installazione del flussometro

Prima di tutto, la posizione del flussometro all’interno delle tubature deve essere scelta in modo che da escludere completamente l’ingresso di aria nel tubo di misurazione. Questa, infatti, potrebbe entrare a contatto con il sensore se situato nella posizione più alta della tubatura, oppure in un condotto discendente o orizzontale con un’estremità aperta.

Nel punto in cui si decide di installare il misuratore di portata deve esserci una pressione sufficiente per impedire il rilascio di bolle di vapore o gas dal liquido. Le piccole bolle possono accumularsi vicino agli elettrodi e quindi influire negativamente sul funzionamento del flussometro. Le bolle di gas vengono rilasciate dai liquidi anche quando la pressione diminuisce bruscamente. Di conseguenza, le valvole di regolazione ed elementi simili devono essere posizionate dopo il flussometro.

Il misuratore di portata deve poter registrare valori relativi a un flusso di liquido o gas costante, senza interruzioni, curve o zone di vortice. Per questo motivo, prima e dopo il flussometro è necessario che siano presenti delle sezioni di tubatura diritte.

Situazioni particolari

Non sempre le tubature che portano l’acqua a un edificio sono dritte e costruite in maniera adatta per l’installazione di un flussometro. In questi casi, ci sono delle piccole accortezze che è bene conoscere per non incappare in errori di misurazione.

Quando ci si trova davanti a tubature a serpentina o con un andamento vorticoso, l’unica cosa da fare per consentire a un misuratore di portata di funzionare correttamente è aumentare la lunghezza delle sezioni dritte che seguono e precedono il dispositivo.

La misurazione della portata di gas e liquidi è ancora più complessa a livello industriale, negli impianti di produzione, ad esempio. In questi casi, bisogna ricordare che per le temperature superiori ai 90 gradi è necessario acquistare flussometri specifici.