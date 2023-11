Un violento nubifragio ha colpito la città di Milano, causando gravi disagi e allagamenti in diverse zone. La situazione più critica è stata generata dall’esondazione del fiume Seveso, che ha raggiunto un livello preoccupante nelle prime ore del mattino.

Il temporale si è abbattuto sulla città poco dopo le 4 del mattino, scaricando una quantità eccezionale di pioggia in un breve lasso di tempo. Questo ha provocato allagamenti diffusi e ha costretto le autorità locali ad adottare misure d’emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini.

Alle 6 del mattino, il fiume Seveso è esondato, riversando le sue acque nelle aree circostanti. Pattuglie della Polizia Locale hanno immediatamente chiuso le strade allegate per prevenire situazioni pericolose e garantire la sicurezza del traffico. I sottopassi Rubicone e Negrotto sono allagati e inaccessibili. Chiuso il Parco Lambro

Nubifragio a Milano: modifiche al traffico

L’esondazione del fiume Seveso a Milano ha comportato significative modifiche al traffico sia in superficie che nella rete metropolitana, nell’interesse della sicurezza pubblica e per mitigare gli effetti delle inondazioni. L’Azienda Trasporti Milanese (ATM) ha adottato una serie di misure per affrontare la situazione.

Per quanto riguarda la rete metropolitana, alcune uscite della stazione Precotto, lungo la linea rossa M1, sono state chiuse al fine di evitare l’accesso alle zone colpite dall’esondazione e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Per quanto riguarda i mezzi di superficie, ecco le principali modifiche:

Bus 42: La linea di autobus 42 ha subito deviazioni tra piazza Farina e via Fulvio Testi/via Santa Marcellina per adeguarsi alle condizioni del traffico dovute all’esondazione.

Bus 727 e 728: Le linee di autobus 727 e 728 sono state deviate tra piazza Farina e via Fulvio Testi/via Santa Marcellina per garantire la sicurezza e il flusso del traffico in tali aree colpite.

Bus 729: La linea di autobus 729 in direzione di Comasina ha subito una deviazione tra via Monte Grappa/via Picardi e via Gorki a Cinisello a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Tram 5: Il servizio di tram 5 è interrotto tra viale Lunigiana e l’Ospedale Maggiore. Questa interruzione è stata implementata per evitare situazioni di pericolo lungo il percorso del tram, garantendo la sicurezza dei viaggiatori.

Tram 7: Il tram 7 non effettua servizio da viale Fulvio Testi/Santa Monica a piazzale Lagosta. Questa sospensione temporanea del servizio è stata attuata per evitare potenziali problemi lungo il percorso.

Tali modifiche temporanee sono state necessarie per garantire la sicurezza dei residenti e dei passeggeri e per affrontare l’emergenza. L’ATM continuerà a monitorare attentamente la situazione e a fornire ulteriori aggiornamenti sulla riapertura delle linee colpite una volta che la situazione si sarà normalizzata. Nel frattempo, si consiglia ai cittadini di tenersi informati sulle modifiche al traffico e pianificare i propri spostamenti di conseguenza.