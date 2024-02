Continuano gli impegni dell’antica scuola bustocca dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio. Non più tardi della settimana scorsa è diventato operativo Sportello psicologico “Le parole per dirlo” per l’intera comunità scolastica.

Tra le iniziative immediate vi è quella legata alla Green Food Week 24.

Infatti, consapevoli dell’impatto ambientale che l’alimentazione ha sul pianeta e sulla salute, quest’anno la Scuola dell’Infanzia “Bandera” e la Scuola Primaria “Tommaseo”, in collaborazione con la Commissione Green School dell’I.C. “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio, aderiscono alla Green Food Week 24 organizzata da Foodinsider dal 5 al 9 febbraio 2024, per incoraggiare le mense italiane a offrire un cibo amico del pianeta con menù più sostenibili.

Quest’anno l’I.C. “Tommaseo” ha deciso di aderire alla Green Food per sedersi, idealmente, a questa grande tavolata dove i commensali di mense scolastiche, universitarie e aziendali, associazioni e medici pediatri, si uniscono per fare qualcosa per proteggere l’ambiente.

Una scelta che vuole contribuire significativamente a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima perché, come tutti gli studi scientifici confermano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta.

La Green Food Week è l’occasione per ritornare alla dieta Mediterranea dove i legumi sono i protagonisti del pasto, il cibo è stagionale e locale, prodotto con tecniche che preservano la fertilità del suolo (biologico), tutte condizioni che garantiscono una migliore qualità del cibo, evitando sprechi alimentari. L’iniziativa, promossa da “Foodinsider”, si lega a “M’illumino di meno” del programma Caterpillar di Rai Radio2 e coinvolge tantissime mense dal nord al sud Italia.

Nei menù proposti nella settimana green viene privilegiato il consumo di prodotti locali, biologici e alimenti a basso impatto ambientale con piatti a base di legumi e miglio a cui le Nazioni Unite ha dedicato l’anno 2023.

La Scuola dell’Infanzia “Bandera” realizzerà numerose attività didattiche con i bambini, misurerà gli scarti per conoscere il gradimento dei piatti proposti, festeggerà la green food week anche con una torta al miglio e propone il seguente speciale menù: lunedì 5 febbraio (Risotto bio alla zucca, Frittata con uova bio e Finocchi bio all’olio bio), martedì 6 febbraio (Pasta bio al pomodoro, Lenticchie bio in umido, Carote bio all’olio bio), mercoledì 7 febbraio (Passato di verdure bio con orzo perlato bio, Asiago dop, Insalata e mais bio), giovedì 8 febbraio (Riso bio al pomodoro, Tortino di ceci, Biete all’olio bio), venerdì 9 febbraio (Pasta bio agli aromi, Piselli bio brasati, Patate bio).

La Scuola Primaria “Tommaseo”, invece, mercoledì 7 febbraio proporrà il seguente menù: Minestra di verdure con orzo, Farinata di ceci, Carote julienne, Frutta fresca e Pane.

L’ampia adesione alla Green Food Week, con più di 150 Comuni e 60 università, dimostra come stia aumentando la sensibilità verso un’alimentazione a basso impatto ambientale, da parte di tutti, grandi e piccoli. La nostra realtà vuole contribuire attivamente nel promuovere i valori di sostenibilità e lo fa anche attraverso la ristorazione scolastica che coinvolge 100 bambini della scuola dell’Infanzia e 400 bambini circa della scuola primaria.

Per promuovere i valori della Green Food Week sono stati messi a disposizione delle scuole materiali a supporto della didattica per aiutare gli insegnanti a spiegare e diffondere il significato di un’alimentazione sana e sostenibile con un linguaggio semplice e comprensibile ai bambini.

Scegliere cosa mangiare può ridurre l’impronta ambientale personale, ma farlo insieme a tante persone che mangiano in mensa ha un impatto significativo sul clima, perché può stimolare la condivisione di un’etica con un profondo valore conviviale. Ecco perché per Busto Arsizio la Green Food Week è un’occasione importante per esserci e contribuire a prendere coscienza del fatto che il clima siamo noi.

La Green Food Week sarà tracciata sui social con #greenfoodweek24

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini, ringrazia coloro i quali hanno reso possibile questa iniziativa, gli studenti e ancora il personale scolastico tutto.