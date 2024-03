5 marzo 2024 – Il sindaco Giacomo Ghilardi e il Presidente dell’Associazione Lions Club di Cinisello Balsamo, Paolo Zubelli, hanno firmato oggi l’accordo di collaborazione per dare avvio al progetto “Ricicliamo smartphone”.

Come già avviene con la campagna “AI proprio Posto”, l’Amministrazione comunale intensifica il suo impegno per l’ambiente e insieme a Lions Club si è accordata per il posizionamento di apposite scatole di raccolta di smartphone usati per favorire il corretto riciclo dei materiali in esso contenuti. I punti di raccolta saranno nelle scuole, enti, negozi e luoghi di aggregazione quali Il Pertini e UTE.

Il Lions Club Cinisello Balsamo si occuperà poi della gestione delle scatole di raccolta e del conferimento degli apparecchi presso la piattaforma ecologica Nord Milano Ambiente, come da disposizioni in materia.

L’accordo prevede inoltre il coinvolgimento delle scuole, a partire dalle primarie, per sensibilizzare ed educare i ragazzi sull’importanza di un corretto riciclo dei materiali.

L’Associazione Lions Club è presente sul nostro territorio dal 1966 e si è sempre distinta per la promozione di iniziative a titolo gratuito e di volontariato, guardando ai bisogni di chi vive sul territorio. Il progetto “Ricicliamo smartphone” vuole porre l’accento proprio sulla difesa del ambiente, tematica quanto mai attuale e sentita.

La volontà più ampia è quella di sensibilizzare al riciclo degli smartphone inutilizzati, spesso dimenticati nei cassetti, e il cui recupero è importante per riciclare metalli e materie prime. Pensiamo all’immane danno ambientale provocato dalla ricerca in natura degli elementi silicei necessari per la costruzione degli smartphone: 1 smartphone=disboscamento, energia e scorie per Io scavo di almeno 30kg di rocce minerali.

L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio morale del Ministero deII’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Come Amministrazione aderiamo con favore a questo progetto dall’alto valore simbolico e fattivo. La tutela dell’ambiente in cui viviamo è un nostro dovere e anche un diritto. Siamo favorevoli e vogliamo appoggiare tutte quelle iniziative che nascono dal territorio per il territorio”. Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi che ha poi aggiunto: “E’ quanto mai importante mettere in atto azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente, sostenerle come Comune, perché crediamo nell’impegno fatto di piccoli, anche piccolissimi gesti, ma quotidiani e sistematici”.

“Siamo particolarmente contenti per la firma di questa convenzione con il Comune di Cinisello Balsamo. – ha detto il presidente dell’Associazione Lions Club Cinisello Balsamo, Paolo Zubelli che ha aggiunto: “Un accordo in linea con il service nazionale e che esprime la nostra sensibilità verso le tematiche ambientali”.