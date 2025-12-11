Cultura e Società

La squadra – Il mestiere del poliziotto

La Polizia di Stato, dietro le quinte e dietro la divisa: le tecniche investigative e le attività operative sempre più specializzate, ma anche la passione, le emozioni, i sacrifici della vita del poliziotto.

È on line sulla piattaforma Rai Play Sound il nuovo podcast: “La squadra. Il mestiere del poliziotto”, un prodotto di Rai Radio1 in collaborazione la Polizia di Stato.

Tante voci compongono un viaggio in presa diretta all’interno dell’attività, articolata e complessa, della Polizia: dalle indagini della sezione omicidi, agli interventi dei negoziatori in situazioni di crisi, dai poliziotti di frontiera agli operatori delle volanti, dai pedinatori del Servizio Centrale Operativo che si occupano di criminalità organizzata, alle unità di Polizia specializzate nel contrasto alla violenza di genere.

La squadra. Il mestiere del poliziotto è un podcast di Carla Manzocchi con la regìa di Leonardo Patanè, articolato in 7 puntate più i contenuti extra.

