Mondadori Bookstore I Ma arriva a Milano: un nuovo store green e contemporaneo alle porte della città

Sabato 16 settembre alle ore 10.00 l’inaugurazione allo Shopping Center Bonola

Milano, 14 settembre 2023 – MONDADORI BOOKSTORE I MA arriva anche a Milano. Il nuovo store del format di librerie green d’ispirazione giapponese, che dallo scorso anno sta conquistando la Penisola, aprirà sabato 16 settembre a partire dalle 10.00, all’interno del Centro commerciale Bonola.

Sansevierie, bonsai, mobili alti e curvi, che richiamano i tronchi degli alberi, arredano la libreria di circa 150 metri quadri, un nuovo polo di attrazione per la vita culturale della zona. Il mix vincente di multimedialità, comfort e sostenibilità dà vita a uno spazio ‘‘a misura di lettore’’ nel rispetto della filosofia giapponese del Ma, da cui prende il nome il brand, e che si offre di diventare il luogo in cui nutrire la mente e trovare un momento di pausa dallo stress quotidiano.

Tra scaffali di narrativa, saggistica, varia, classici, manga, graphic novel, gadget, totem interattivi e corner per la lettura e il relax, i visitatori – supportati da una squadra di giovani e appassionati librai e libraie – potranno fare un’esperienza d’acquisto totalmente nuova e, allo stesso tempo, godere di momenti di svago grazie agli incontri letterari, ai firmacopie e a tutte le altre attività proposte in calendario dallo store, rivolte a grandi e piccini. A questi ultimi sarà, inoltre, dedicata una ricca sezione di libri, albi illustrati, giocattoli e giochi didattici per divertirsi e stimolare la loro creatività.

«Finalmente anche a Milano!» dichiara Giuseppe Messina, l’AD del gruppo. «Lo spirito green che stimola la riqualificazione e lo sviluppo di quest’area della metropoli milanese – continua Messina – sposa perfettamente la mission d’innovazione ed ecosostenibilità che anima il nostro progetto in partnership con Mondadori Retail. Sarà uno spazio dinamico e vivace – conclude – in grado di diventare presto un presidio culturale per tutti i lettori della zona».