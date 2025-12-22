“Casa ai lavoratori”: consegnate le chiavi dei primi appartamenti

Milano, 22 dicembre 2025 – Prime consegne di appartamenti ai dipendenti delle aziende che hanno aderito al progetto del Comune di Milano, “Casa ai lavoratori”.

Questa mattina sono state consegnate le chiavi del primo dei 30 appartamenti di proprietà comunale assegnati, tramite bando, ad A2A con Fondazione AEM. Gli alloggi sono stati ristrutturati nei mesi scorsi e da oggi saranno dati in affitto, a canone calmierato, a lavoratrici e lavoratori delle società Amsa e Unareti del Gruppo A2A, nell’ambito dell’iniziativa.

Alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del Presidente del Gruppo A2A Roberto Tasca, del Presidente di Fondazione AEM Alberto Martinelli e dell’Assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero, è stato firmato il primo contratto preliminare di assegnazione dell’alloggio con un dipendente di Amsa, che vi si trasferirà nelle prossime settimane con la sua famiglia.

Sempre nella giornata di oggi, sono stati sottoscritti i contratti per l’assegnazione di altri due appartamenti, destinati ad altri due dipendenti di Amsa.

I lavori svolti hanno riguardato la parte impiantistica, la sostituzione degli infissi e dei pavimenti; gli alloggi sono stati consegnati completi di cucina con elettrodomestici e bagno arredati.

“Con i primi contratti firmati oggi, il progetto “Casa ai lavoratori” diventa pienamente operativo – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero -. Stiamo mettendo a disposizione dei dipendenti delle nostre partecipate e di diverse altre aziende che operano a Milano appartamenti ben ristrutturati e pronti ad accogliere i progetti di vita di tanti lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato o stanno lavorando alla riqualificazione di tutti e 180 gli alloggi che abbiamo assegnato per questo progetto: aderendo a ‘Casa ai lavoratori’, le aziende partecipate del Comune – A2A e ATM – e la società cooperativa Il Melograno hanno dimostrato responsabilità sociale e fiducia nell’azione dell’Amministrazione. Contiamo di proporre presto un nuovo bando, perché questa iniziativa è una delle più efficaci risposte che la città possa dare per affrontare gli aumenti dei costi dell’abitare”.

“Siamo orgogliosi di aver consegnato oggi a un nostro collega di Amsa la prima abitazione nell’ambito del progetto “Casa ai lavoratori”, promosso dal Comune di Milano – ha dichiarato Roberto Tasca, Presidente di A2A -. Questa iniziativa rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente e di rispondere concretamente ai bisogni abitativi di chi ogni giorno lavora in città garantendo servizi essenziali. Un passo significativo che conferma l’impegno del Gruppo per il benessere delle proprie persone e per la sostenibilità sociale dei territori in cui opera”.