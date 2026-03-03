Antonio Albanese ospite nella sala cinema MediCinema all’Ospedale Niguarda

Milano, 3 marzo – Antonio Albanese sarà ospite della proiezione speciale del suo ultimo film “Lavoreremo da grandi” di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero nella Sala MediCinema presso l’Ospedale Niguarda (al Blocco Nord piano -1), nella giornata di giovedì 5 marzo alle ore 16. MediCinema è l’associazione italiana che da oltre 13 anni promuove l’utilizzo della cineterapia come strumento di cura nei percorsi riabilitativi. Il celebre attore e regista incontrerà il pubblico dei pazienti in sala, per introdurre il suo ultimo lavoro.

Il film è una produzione Palomar – A Mediawan Company e Piperfilm in collaborazione con Making Movies & Events. Uscito nelle sale il 5 febbraio distribuito da PiperFilm, porta sullo schermo una commedia ambientata lungo il Lago d’Orta.

Tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l’azienda del padre e ha già due separazioni alle spalle. Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta. Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza.

Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo fin troppo sveglio che entra ed esce dal carcere per piccoli reati. In altre parole: la più scombinata delle compagnie, in un microcosmo immutabile, nello stridente splendore di un lago. Qualcosa però sta per accadere.

Un cataclisma dalle conseguenze sconvolgenti ed esilaranti. Dopo una serata ad alto tasso alcolico nel bar del paese, l’auto sulla quale stanno per tornare a casa colpisce qualcosa. O meglio, qualcuno. Dando inizio ad una serie di inesorabili scelte sbagliate, i quattro fuggono e si rifugiano a casa di Umberto.

Sarà una lunga notte di colpi di scena, situazioni paradossali e ridicole, incontri e scontri tra i protagonisti e altre figure improbabili che popolano quella interminabile giornata. Fino alla più inimmaginabile delle soluzioni, che arriverà alle prime luci dell’alba.

MediCinema Italia ETS

Associazione no profit, utilizza il Cinema con ricerche cliniche per misurarne i benefici nei percorsi di medicina integrata. L’attività è mirata al sostegno psico-fisico di pazienti, per fornire loro un valido supporto nel recupero psicologico e per influire positivamente nei protocolli di cure mediche, integrandoli. La ‘cineterapia’ è una nuova frontiera terapeutica nel miglioramento globale dello stato psichico e fisico dei pazienti, nonché nel supporto per le cure riabilitative.