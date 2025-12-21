Comprare casa a Milano: in quali zone cercare

Milano è considerata il principale motore economico del nostro Paese. Questa città, e il territorio circostante, vedono la presenza di un gran numero di aziende, che hanno un peso notevole sulla produttività non solo della Lombardia, ma anche del resto d’Italia. Per questo molte persone sono alla ricerca di un’abitazione da acquistare, e ciò ha portato una crescita dei prezzi. Nonostante ciò, è ancora possibile trovare appartamenti in vendita a Milano che abbiano un buon rapporto tra la metratura e il prezzo.

In questo articolo troverete alcuni consigli sulle zone dove cercare casa a Milano, considerando vari aspetti, tra cui posizione, servizi e valore degli immobili.

Perché comprare un appartamento nel Centro Storico

Il Centro Storico di Milano è tendenzialmente la zona più costosa della città. Il Centro Storico include le aree del Duomo, del Quadrilatero e di Brera. La posizione è tra le migliori possibili, vista la grande presenza di servizi, oltre all’ottima copertura offerta dai mezzi pubblici. Va anche tenuto a mente che si tratta di una zona molto prestigiosa, e nel corso degli anni il suo valore è probabile che continui ad aumentare.

Il Centro Storico non è adatto a chi ha un budget limitato, ma è indicato per gli imprenditori che sono alla ricerca di un appartamento che sia per certi versi una sorta di status symbol. Può essere una valida alternativa anche per gli investitori, che sono alla ricerca di un immobile da rivendere tra qualche anno.

I vantaggi di Porta Nuova

Se siete alla ricerca di un appartamento in un quartiere che sia in prossimità del centro, e che abbia avuto una vera e propria riqualificazione urbana negli ultimi anni, potreste valutare un acquisto in zona Porta Nuova. In questo quartiere sono stati edificati diversi grattacieli, e le aree verdi non mancano. L’obiettivo è stato quello di mettere a disposizione dei potenziali acquirenti uno spazio di nuova concezione, che metta al centro la sostenibilità e la qualità della vita.

Se volete acquistare un immobile moderno, in un palazzo costruito da poco, Porta Nuova potrebbe essere la soluzione che fa al caso vostro.

Prezzi più accessibili nella zona di Porta Romana

Un quartiere che ultimamente ha visto uno sviluppo da non sottovalutare è quello di Porta Romana. Ha saputo attrarre l’interesse di tanti professionisti e investitori anche per la vicinanza con l’Università Bocconi.

Questo quartiere è caratterizzato da ogni genere di servizio, e da un’ampia presenza di edifici residenziali. Trovare un buon appartamento in vendita, sia pronto per un acquisto “chiavi in mano”, sia da ristrutturare, non è difficile.

Vivere in periferia

Se siete alla ricerca di un buon primo acquisto da fare nel settore immobiliare, potreste prendere in considerazione alcune zone periferiche, come San Siro e Famagosta. Sono collegate molto bene, grazie ai mezzi pubblici, e offrono uno stile di vita più lento rispetto alla frenesia che permea il centro di Milano.

Queste zone sono l’ideale se desiderate un immobile che sia spazioso e pronto ad accogliere tutta la vostra famiglia. Il rapporto tra qualità e prezzo è decisamente ottimo.