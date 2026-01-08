Life on Campus. People and places – Ottant’anni di vita universitaria raccontano come è cambiata l’Italia

Milano, 8 gennaio 2026 – Ottant’anni di vita universitaria non si misurano solo in date e traguardi accademici. Si riconoscono nei luoghi che cambiano, nelle persone che li attraversano, negli oggetti quotidiani che diventano memoria collettiva. Life on Campus. People and places è la mostra con cui il Politecnico di Milano racconta la propria storia dal dopoguerra a oggi attraverso lo sguardo della comunità che lo ha abitato e trasformato.

Allestita presso lo Spazio Mostre degli Archivi Storici del Campus Bovisa, la mostra – visitabile fino al 13 marzo 2026 – propone un viaggio nella vita quotidiana dell’università dal 1945 al 2025, intrecciando storia istituzionale e storia sociale. Un racconto che restituisce il Politecnico non solo come luogo di produzione del sapere, ma come ecosistema umano, culturale e urbano, in dialogo costante con la città e con il Paese.

Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni tematiche: Polimi Tour, dedicata all’evoluzione degli spazi del campus; In&Out, sui movimenti internazionali di studenti e idee; Community Tales, che raccoglie storie e testimonianze della comunità politecnica; Lifestyle, una panoramica visiva su stili di vita e costume; e Public Engagement, che documenta il ruolo pubblico del Politecnico attraverso eventi e attività condivise con la cittadinanza.

Fotografie, disegni, cartoline, oggetti d’uso quotidiano e materiali d’archivio costruiscono una narrazione corale, che attraversa la ricostruzione del dopoguerra, le trasformazioni sociali ed economiche del Novecento, l’internazionalizzazione dell’università e il suo ruolo nel dibattito contemporaneo. Un omaggio alla comunità politecnica e alla sua capacità di costruire futuro, giorno dopo giorno.

La mostra è a ingresso libero ed è visitabile fino al 13 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.00 e il sabato dalle 9.30 alle 16.00.

A gennaio sono inoltre previste nuove visite guidate in italiano, su iscrizione: sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, entrambe alle ore 11.00.