Milano, 16 gennaio 2026 – Sono partiti in questi giorni, nel tratto tra l’incrocio di corso di Porta Romana e via Vaina, i lavori per una serie di interventi stradali che hanno l’obiettivo di superare le barriere architettoniche e migliorare la sicurezza stradale soprattutto dei pedoni.

Con i cantieri saranno eliminati i gradini tra strada e marciapiedi, migliorando gli attraversamenti pedonali, incentivando il rispetto della precedenza da parte dei veicoli a favore dei pedoni, mitigando la velocità, proteggendo i marciapiedi e gli incroci dalla sosta irregolare che aumenta i rischi sulle strade.

In corso di Porta Romana sono previsti sette interventi per garantire un percorso senza barriere architettoniche pari a 1.360 metri da piazza Medaglie D’Oro fino a piazza Missori, comprese le intersezioni con via Eugenio Vaina – il cantiere appena aperto -, Madre Cabrini, dei Pellegrini, Lentasio, Ludovico da Viadana, Paolo da Cannobbio, Rugabella.

Sono progetti realizzati anche sulla base di criteri elaborati dalla task force promossa dall’Amministrazione per una maggiore sicurezza stradale e condivisi con il Municipio 1 che da tempo segnala le località particolarmente utilizzate dai cittadini e dalle cittadine per accedere a servizi pubblici.

Il progetto prevede la riqualificazione di ciascuna delle sette intersezioni di corso di Porta Romana attraverso la combinazione di interventi specifici, sei passaggi pedonali rialzati per evitare saliscendi lungo il percorso del marciapiede laterale di corso di Porta Romana, rallentando anche la velocità dei veicoli che effettuano la svolta, affinché sia rispettata la precedenza di chi attraversa.

Sono previsti cinque nuovi passaggi pedonali per passare da un lato all’altro di corso di Porta Romana che si aggiungono agli 11 già esistenti e portano a un totale di 16 passaggi pedonali, uno ogni 85 metri circa anziché uno ogni 123 metri, contribuendo così a rallentare la velocità dei mezzi in transito.

Saranno inoltre realizzati, in corrispondenza dei passaggi pedonali vecchi e nuovi, 14 scivoli pedonali per eliminare il gradino tra marciapiede e il livello stradale.

Sono previsti 13 “musoni” cioè allargamenti del marciapiede agli angoli delle intersezioni, per accorciare i passaggi pedonali rendendoli più sicuri, proteggendo il passaggio pedonale dalla sosta irregolare e facilitando per chi guida la visibilità del pedone. Tutti gli allargamenti dei marciapiedi saranno protetti da paletti dissuasori della sosta.

“Aumentiamo lo spazio pedonale, quello per muoversi in sicurezza – dichiara Marco Granelli assessore alle Opere pubbliche e Cura del territorio –, per vivere la strada, per incontrarsi, per accedere alle abitazioni, alle scuole, ai servizi sanitari, ai negozi, alle fermate dell’autobus. Sono tanti piccoli interventi che cambiano la città e l’approccio alla strada, per diminuire gli incidenti, ridurre la velocità dei veicoli, consentire aggregazione, alla portata di tutti”.

“Una serie di interventi importanti per il quartiere Porta Romana – dichiara Mattia Abdu presidente del Municipio 1 –. Un’area ad alta densità di servizi, un ospedale, scuole, case di quartiere e di comunità. Un cambiamento che risponde a quanto abbiamo chiesto in Municipio 1 coerente con l’esigenza di incentivare la mobilità pedonale”.

L’importo complessivo dei lavori è di oltre 247mila euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con risorse dedicate alla sicurezza stradale per il superamento delle barriere architettoniche e attraverso i fondi europei Pn Metro. I sette interventi saranno realizzati, uno alla volta, nei prossimi nove mesi e completati per l’autunno 2026.

Comune di Milano