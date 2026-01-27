Divieto di ingresso alle moto in un tratto della preferenziale 90-91

Milano, 27 gennaio 2026 – Scatterà il prossimo 2 febbraio il divieto di transito ai motoveicoli, ciclomotori e biciclette in un tratto della corsia preferenziale della 90-91, per ragioni legate allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Questa misura eccezionale rimarrà in vigore fino al 18 marzo per garantire, da un lato, tempi di percorrenza adeguati agli spostamenti degli atleti, dall’altro per incrementare i livelli di sicurezza per i conducenti delle due ruote in un contesto di traffico intensificato e di regolazione prioritaria dei flussi.

Il divieto sarà attivo nel tratto compreso tra l’incrocio viale Serra-viale De Gasperi-viale Scarampo (a nord-ovest) e piazzale Lodi (a sud-est), per una lunghezza complessiva di circa 9 km con 29 incroci.

“Si tratta di una misura temporanea – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – per un evento eccezionale come sono le olimpiadi, che richiedono misure straordinarie visto l’afflusso di tutte le squadre olimpiche e dei tanti veicoli dedicati al loro trasporto. Le rilevazioni effettuate hanno mostrato come le moto e i motorini rappresentino circa il 40% degli accessi complessivi alla corsia riservata della filoviaria 90-91 nelle ore di punta. L’incremento elevato di auto che utilizzeranno la preferenziale nel periodo delle olimpiadi rende incompatibile, per questioni di sicurezza e di fluidità degli spostamenti, la presenza in contemporanea delle moto”.

A fare da contraltare, nel corso del periodo olimpico, il potenziamento del trasporto pubblico: a partire dal 5 febbraio fino al 22 dello stesso mese, le metropolitane nel territorio urbano saranno aperte fino alle 2 di notte e sarà potenziato il servizio delle linee M1 e M2. Sarà anche estesa a tutte le notti della settimana la rete notturna di superficie, con 14 linee attive tra le 2:30 e le 5:30 del mattino. Sarà inoltre incrementato il servizio di superficie diretto all’Hockey Arena.

Misure analoghe, seppur rimodulate in considerazione del diverso afflusso di persone previsto, saranno adottate per il periodo paralimpico. Dal 7 al 15 marzo l’orario delle metropolitane sarò prolungato fino all’una di notte, con estensione per le 14 linee notturne dalla 1:30 fino alle 5:30.

Anche l’orario di chiusura dei parcheggi di interscambio sarà prolungato di conseguenza.

Comune di Milano